Novi Nvidia GPU za kontekstualno zaključivanje

Na Samitu o veštačkoj infrastukturi u utorak, Nvidia je najavila novi GPU pod nazivom Rubin CPX, dizajniran za kontekstualne prozore veće od milion tokena.

Kao deo predstojeće Rubin serije ovog giganta u proizvodnji čipova, CPX je optimizovan za obradu velikih nizova konteksta i namenjen je za upotrebu kao deo šireg pristupa infrastrukturi „dezagregirane inferencije“. Za korisnike, rezultat će biti bolje performanse u duboko kontekstualnim zadacima kao što su generisanje videa ili razvoj softvera.

Nvidijin neumoljivi razvojni ciklus rezultirao je ogromnim profitom za kompaniju, koja je u poslednjem kvartalu ostvarila prodaju u data centrima od 41,1 milijardu dolara.

Rubin CPX bi trebalo da bude dostupan krajem 2026. godine.

