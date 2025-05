Novi OnePlus ne dolazi u SAD

Iako je najnoviji telefon u OnePlus 13 liniji ekskluzivan za Indiju, AI funkcije sa kojima dolazi biće dostupne i američkim korisnicima. Najznačajnija je Plus Mind, koja korisnicima omogućava da lako sačuvaju informacije u posebnom „Mind Space“ umesto ručnog evidentiranja važnih datuma ili sastanaka.

Rasporedi, rezervacije, informacije o događajima i drugi podaci mogu se izvući iz slika ili teksta, a zatim automatski dodati u kalendar korisnika, a zatim se kasnije mogu brzo preuzeti pomoću OnePlus-ove AI funkcije pretrage. OnePlus kaže da će nova Plus Mind funkcija biti predstavljena „kasnije ove godine“, koja će automatski kategorizovati sačuvane informacije kako bi se poboljšala organizacija.

Plus Mind će u početku biti dostupan na kompaktnom OnePlus 13S koji se lansira u Indiji 5. juna, varijanti 13T koja je nedavno objavljena u Kini. Oba telefona, koja nisu dostupna u SAD i Evropi, imaju novo prilagodljivo dugme Plus Key, koje zamenjuje OnePlus-ov prepoznatljivi klizač upozorenja. Kao i klizač za upozorenja, Plus taster se može koristiti za prebacivanje između normalnog, režima bez zvuka i režima samo sa vibracijom, uz druge radnje poput pokretanja kamere, snimanja zvuka ili prevođenja.

Plus Mind će biti dostupan ostatku OnePlus 13 serije putem budućeg ažuriranja softvera, a kompanija kaže da će uslediti i drugi uređaji. Plus Mind se može aktivirati novim dugmetom Plus taster ili prevlačenjem sa tri prsta nagore na starijim telefonima kojima nedostaje Plus taster, kao što je OnePlus 13. Očekuje se da će svaki OnePlus telefon koji bude lansiran ove godine imati novi Plus taster.

Uz Plus Mind, OnePlus razvija paket AI alata, uključujući aplikaciju za AI prevođenje koja kombinuje mogućnosti prevođenja teksta, glasa uživo, prevođenja zasnovanog na kameri i ekrana, kao i alat za preoblikovanje slika koji analizira fotografije kako bi predložio najbolje opcije za obrezivanje. Još jedan AI alat za uređivanje koji se pojavljuje „ovog leta“ moći će automatski da ispravlja izraze lica i treptanje.

Dve funkcije koje se pokreću tek u Indiji su AI VoiceScribe, za koju OnePlus kaže da može da „snima, sumira i prevodi pozive i sastanke“ direktno unutar aplikacija za razmenu poruka i sastanke, i AI Call Assist, koja pruža automatske rezimee i prevod u realnom vremenu tokom poziva. The Verge je kontaktirao OnePlus da pita da li planira da ove funkcije uvede globalno, ali još uvek nismo dobili odgovor.

