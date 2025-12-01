Novi Oura prsten stiže

Stiže novi prsten Oura napravljen od keramike.

Ring 4 Oura napravljen je od keramike i prvi je pametan prsten koji nema metalnu završnu obradu. Osnovna ideja novog prstena je udobnost i lepota.

Novi keramički pametni prsten dostupan je u četiri boje: tamno plava, bela, svetlo zelena, nežno roza. Trenutna cena prstena je oko 600 evra i dostupan je u veličinama od 4 do 15.

U poređenju sa originalnim Ring 4, keramička verzija je malo deblja za oko 7 mm. Što se tiče težine ona je neznatno povećana i zavisi takođe od veličine prstena.

Jedna od osnovnih prednosti novog prstena je što na njemu neće ostajati otisci od prstiju. Dok je mana što se može pomalo lepiti za prst jer je keramika sklonja „znojenju“.

Oura ukazuje da je novi prsten sklon ogrebotinama u susretu sa mekšim metalima zbog ćega se uz prsten dobija podloga za održavanje. Prsten je vodootporan.

Novi pametni prsten nije doneo nikakve posebne karakteristike ili funkcije koje bi ga učinile boljim ili gorim od drugih. Promena je estetska a prema prvim reakcijama korisnika i ne baš toliko razumljiva ili potrebna.

