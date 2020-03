Novi prenosivi test može da detektuje COVID-19 za pet minuta

Jedan od problema sa kojima se suočavaju bolnice širom sveta je taj što je setova za testiranje virusa COVID-19 malo, a s porastom broja zaraženih slučajeva, neke bolnice odlučuju samo da koriste testove za pacijente koji pokazuju ozbiljnije simptome, ili bar simptome koji su više u skladu s virusom.

Za pet minuta do pouzdane dijagnoze

Takođe, to podrazumeva da pacijenti moraju da idu u bolnicu na testiranje, a s obzirom na broj bolesnih u bolnici, neki se nesumnjivo brinu da će se zaraziti sigurno na taj način ako do sada nisu. Medicinska kompanija Abbott želi da reši taj problem, a dobra vest za pacijente i zdravstvene ustanove je da je FDA dao odobrenje za mobilni test komplet za COVID-19.

Abbott-ov ID NOW COVID-19 test komplet je mali i prenosiv. To znači da bi zdravstveni radnici mogli da postave mobilne stanice za testiranje na više lokacija daleko od bolnica, a najbolji deo je da su rezultati ispitivanja spremni za oko pet minuta, a jasni rezultati za 13 minuta. To znači da se testiranje može obaviti brzo i u većem obimu, na taj način se identifikuju i izoluju pacijenti koji su na virus pozitivni.

Ključno kod njega je korišćenje molekularnog testiranja koje traži mali deo RNK virusa SARS-CoV-2 i pojačava taj segment sve dok nema dovoljno za otkrivanje. Druge metode ispitivanja mogu trajati satima ili danima da bi se dobili održivi rezultati. Za sada se čini da je komplet za testiranje ID NOW najbrži među test setovima, a pre par nedelja Japan je razvio vlastiti komplet za testiranje kome treba 10 minuta za rezultate.

