Novi program dopunskih osiguranja u Sava životnom osiguranju

Sava životno osiguranje je kreiralo novi program dopunskih osiguranja – Pokriće hirurških intervencija. Ovaj program dopunskih osiguranja, uz pristupačnu premiju, može se ugovoriti uz skoro sve programe osiguranja života, čime se dodatno povećava finansijska sigurnost u sve češćim, nepredviđenim životnim situacijama.

Pokriće hirurških intervencija je jedan od retkih programa dopunskih osiguranja na tržištu osiguranja koji obezbeđuje pokriće za 370 hirurških intervencija. Takođe, važno je napomenuti da Pokriće hirurških intervencija obuhvata značajan broj najzastupljenijih hirurških intervencija koje se obavljaju u zdravstvenim centrima u našoj zemlji.

Druga važna specifičnost ovog Programa dopunskh osiguranja je da je on jedinstven na tržištu osiguranja Srbije po tome što deca osiguranika starosti do deset godina imaju besplatno osiguravajuće pokriće u slučaju realizovanja hirurške intervencije u iznosu jednakom ugovorenoj osiguranoj sumi za osiguranika, maksimalno do 5.000 EUR. Kod punoletnih osoba iznos maksimalnog pokrića iznosi 15.000 EUR.

Osigurana suma za hirurške intervencije predstavlja ukupan i maksimalan iznos koji je osiguravač obavezan da isplati u toku trajanja jedne osiguravajuće godine za osiguranika i decu osiguranika. U toku jedne osiguravajuće godine mogu se isplatiti najviše tri naknade za osiguranika (za tri različite hirurške intervencije) i jedna naknada za dete, prema podacima i instrukcijama navedenim u Tabeli hirurških intervencija kao sastavnom delu uslova osiguranja.

Primer: Ukoliko osoba muškog pola zaključi osnovno osiguranje – Standard u trajanju od 20 godina, u iznosu mesečne premije od 26,38 evra, obezbeđuje sumu osiguranja u iznosu od 6.000 evra. Kupovinom programa dopunskih osiguranja – Pokriće hirurških intervencija, za dodatnih 4,47 evra na mesečnom nivou osiguraniku su ugovorom precizirane maksimalno moguće sume osiguranja, za sledeće rizike: za hirurške intervencije – 3.500 evra, za slučaj smrti – 7.000 evra i i u slučaju trajnog invaliditeta – 14.000 evra. Ukupna mesečna premija za osnovno i dopunsko osiguranje iznosi 30,85 evra a za jednu godinu trajanja osiguravajućeg pokrića iznosi 370 evra.

Detaljnije o novom programu dopunskih osiguranja – Pokriće hirurških intervencija možete pročitati na sajtu sava-zivot.rs.

