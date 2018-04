Novi ransomware vas tera da igrate PUBG

Dok je većina ransomware-a kreirana tako da izvuče što veću dobit od žrtava napada, onaj koji se nedavno pojavio izgleda da samo želi da igra PUBG.

Naime, sigurnosni tim agencije MalwareHunterTeam otkrio je novi „PUBG Ransomware,“ koji čini baš ono što se od njega očekuje – drži u zarobljeništvu podatke koje je oteo od korisnika, a sve dok ovaj ne odigra jednu rundu igre PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Kada se pokrene na pogođenom računaru, „PUBG Ransomware“ enkriptuje sve podatke žrtve, te im dodaje .PUBG ekstenziju. Kada se enkripcija završi, na ekranu pogođenog uređaja pojavljuje se poruka koja korisniku nudi dva načina za vraćanje podataka – da unese ‘restore code’ koji se nalazi u okviru poruke, ili da odigra jednu rundu pomenute video-igre. U uputstvima se zahteva da korisnik PUBG igra bar sat vremena, mada bezbednosni stručnjaci kažu da je dovoljno da se igra pokrene na smo nekoliko sekundi.

Mnogi pretpostavljaju da se radi samo o šali, ili o neobičnom marketinškom potezu, a zbog prirode poruke koja korisnika obaveštava o napadu:

PUBG Ransomware

Your files, images, musics, documents are Encrypted!

Your files is encrypted by PUBG Ransomware!

but don’t worry! It is not hard to unlock it.

I don’t want money!

Just play PUBG 1Hours!

Or Restore is [ s2acxx56a2sae5fjh5k2gb5s2e ]

Ovo nije prvi put da je lansiran neki šaljivi ransomware, budući da je RensenWare, harao tokom 2017. godine, i od korisnika zahtevao da igraju TH12 Game sve dok ne zarade dve milijarde poena.

Izvor: KitGuru

