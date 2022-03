Novi rover za Mesec vežba u Dolini smrti

Startap Venturi Astrolab ima novi lunarni rover koji je dizajniran za prevoz ljudi i robe na Zemljinom satelitu, a kada za to bude došlo vreme. Dakle radi se o vozilu koje bi trebalo da stigne na Mesec, jednog dana i na Mars.

Rover je poneo ime FLEX (Flexible Logistics and Exploration), a prvu test vožnju je obavio na Zemlji – u Dolini smrti u Kaliforniji. Za „volanom“ se našao astronaut Chris Hadfield, a na snimku se vidi šta sve novo vozilo može, čak i na kompleksnim terenima.

FLEX je transportno vozilo koje bi jednog dana moglo da pomogne ljudima koji stignu do Meseca, Marsa ili neke druge destinacije. Težak je oko 500 kilograma, a može da poveze do 1.500 kilograma tereta. Ima sličan volan kao Jeep, tako da je upravljač relativno poznat, a napaja se solarnim baterijama koje po jednom punjenju mogu da potraju do osam sati. Odlično za početak.

