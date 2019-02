Novi Samsung-ov Flash čip od 512 GB je duplo brži od prethodnika

Samsung-ovi budući telefoni, po svemu sudeći, imaće brzinu čitanja i pisanja podataka uporedivu sa najbržim laptop računarima. Korejski gigant je započeo sa masovnom proizvodnjom prvog 512 GB čipa sa embedded Universal Flash Storage (eUFS) 3.0 specifikacijom.

Prve eUFS čipove Samsung je predstavio 2017. godine, sa sekvencijalnom brzinom čitanja do 860 MBps, i pisanja do 255 MBps. Sa novim standardom, te brzine su praktično duplirane i eUFS 3.0 donosi sekvencijalnu brzinu čitanja do 2.100 MBps i čitanja do 410 MBps.

Prema navodima kompanije, ove brzine su i do 20 puta brže od tipičnih microSD kartica i četiri puta brže od SATA SSD-ova. Teoretski, korisnici bi jedan film u Full HD rezoluciji mogli sa PC računara da prebace na svoj telefon za samo tri sekunde. U Samsung-u smatraju da će ove brzine omogućiti i mnogo bolje korisničko iskustvo na budućim telefonima za koje se očekuje da će imati daleko veću rezoluciju od današnjih modela.

Masovna proizvodnja novih eUFS čipova od 128 GB i 512 GB je već započeta, a očekuje se da će proizvodnja čipova kapaciteta 256 GB i 1 TB započeti u drugoj polovini ove godine.

Izvor: Engadget

