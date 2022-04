Novi sistem ubrzava kucanje za osobe s motoričkim oštećenjima

Ljudi sa teškim fizičkim invaliditetom mogu da kucaju da bi komunicirali sa drugima i često aktiviraju prekidač ili trepnu okom da ukažu na izbor slova u mreži slova na ekranu računara.

Istraživači sa MIT-a kreirali su novi interfejs za osobe sa motoričkim oštećenjima

Ovaj pristup kucanju je mukotrpan i dugotrajan, i zahteva od pojedinca da sačeka da njegovo slovo bude istaknuto od strane računara, koji prolazi kroz sve redom, pre nego što može da izvrši izbor. U nastojanju da ubrzaju stvari, istraživači sa MIT-a razvili su novi interfejs za odabir teksta, nazvan Nomon, koji pokušava da predvidi najverovatnija slova koja će korisnik izabrati sledeće, i omogućava im brži proces odabira.

Kucanje nudi ljudima sa teškim motoričkim oštećenjima, kao što je locked-in sindrom, mogućnost da komuniciraju. Međutim, mehanika iza procesa odabira teksta može biti frustrirajuća i dugotrajna. Tipično podešavanje uključuje slova raspoređena u obliku mreže, a računar će se kroz njih kretati u nizu. Kada dođe do željenog slova, korisnik može da pritisne prekidač ili da trepće (u zavisnosti od njegovih motoričkih sposobnosti). Zatim proces počinje iznova za sledeće slovo. Ovaj novi sistem ima za cilj da pojednostavi proces i koristi probabilističko rezonovanje da bi predvideo slova koja će korisniku verovatno trebati sledeća, na osnovu prethodnog izbora.

Algoritam može pokušati da pogodi sledeću reč, što može značajno smanjiti količinu potrebnog kucanja. Štaviše, način na koji se biraju slova je takođe drugačiji. Uz svako slovo je prikazan mali brojčanik sata. Brojčanik sata je aktivan, oko njega se kreće minutna kazaljka. Korisnik može da izabere određeno slovo tako što će pritisnuti prekidač u trenutku kada kazaljka minuta prođe podne na njenom satu. Na taj način nema potrebe da računar kruži kroz svako slovo. Korisnik može samo da locira slovo koje želi na ekranu, sačeka nekoliko sekundi dok kazaljka na satu ne bude u pravom položaju i zatim pritisne prekidač.

Sistem takođe uči o specifičnostima svakog korisnika, tako da ako obično malo kasnite sa pritiskom na prekidač, sistem to može naučiti i prilagoditi se u skladu sa tim. Do sada je Nomon sistem doveo do poboljšanja brzine kucanja u poređenju sa tradicionalnim sistemima koje trenutno koriste osobe sa motoričkim oštećenjima.

zvor: Medgadget

