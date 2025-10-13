Novi spinoff serije „Game of Thrones“ dobio prvi trejler

Njujorški Comic Con otvoren je premijerom produženog tizer trejlera za seriju A Knight of the Seven Kingdoms – novi spinoff Game of Thrones, zasnovan na seriji romana Džordža R. R. Martina Tales of Dunk and Egg.

Serija adaptira prvu priču iz tog ciklusa, The Hedge Knight, i smeštena je 50 godina nakon događaja iz House of the Dragon. „Jedan vek pre događaja iz Game of Thrones, dvojica neobičnih junaka luta Vesterosom: mladi, naivni, ali hrabri vitez Ser Dankan Visoki i njegov sitni štitonoša Jaje (Egg). U vremenu kada je loza Targarjena još vladala Gvozdenim prestolom, a poslednji zmaj još nije pao u zaborav, velike sudbine, moćni neprijatelji i opasne pustolovine čekaju ovaj nesvakidašnji par“.

U glavnim ulogama su Piter Klafi kao Ser Dankan Visoki, poznat i kao „Dunk“, i Dekster Sol Ansel kao princ Ejgon Targarjen, odnosno „Jaje“, njegov mladi štitonoša.

Kao i u Game of Thrones, publika bi trebalo da zna ono jedno nepisano pravilo — ne vezujte se previše za likove. Ipak, sudeći po tizeru, A Knight of the Seven Kingdoms ima lakši, vedriji ton od svojih prethodnika, uz dozu humora. Sam Martin je to potvrdio na svom blogu, dodajući da „je to i dalje Vesteros, dakle – niko nije zaista bezbedan“.

Serija A Knight of the Seven Kingdoms premijerno stiže na HBO 18. januara 2026. godine.