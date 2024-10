Novi ste na OneDrive-u? 8 saveta koje treba da znate

OneDrive nudi mnogo više od samog učitavanja i skladištenja fajlova u oblaku. Ako ste novi korisnik, evo korisnih saveta da lakše započnete.

Integracija Microsoft 365 aplikacija sa OneDrive-om

Ako koristite Microsoft 365 aplikacije na računaru (npr. Word, Excel, PowerPoint), možete omogućiti automatsko čuvanje pomoću OneDrive-a. Ova funkcija automatski sinhronizuje sve izmene, čime uklanja potrebu za ručnim čuvanjem. Ako ste ikada zatvorili fajl bez čuvanja i izgubili napredak, možete zamisliti koliko će vam ova funkcija olakšati posao. Takođe, OneDrive čuva verzije fajla, omogućavajući vraćanje na prethodne verzije ako je potrebno. Da biste omogućili automatsko čuvanje u Microsoft 365 aplikacijama, kliknite na dugme „AutoSave“ u gornjem levom uglu ekrana. Zatim pratite uputstva za prijavu na Microsoft nalog. Ako nemate nalog, kreiraćete ga tokom ovog koraka. Nakon toga, izaberite svoj OneDrive nalog i dajte dokumentu ime, a zatim kliknite „Save“ da biste ga učitali na OneDrive i omogućili automatsko čuvanje.

Koristite Personal Vault za čuvanje važnih dokumenata

OneDrive takođe ima funkciju pod nazivom Personal Vault, koja pruža dodatnu zaštitu za važne dokumente (npr. lične karte, finansijski izveštaji). Za otvaranje ovog prostora potrebna je dodatna provera identiteta (autentifikacija u dva koraka), a Personal Vault se automatski zaključava posle 20 minuta neaktivnosti. Da biste ga otvorili, prijavite se na OneDrive u browseru i kliknite na My Files > Personal Vault. Možete mu pristupiti i putem PC i mobilnih verzija OneDrive-a. Kada završite verifikaciju, jednostavno prevucite i otpustite fajlove koje želite da sačuvate u Personal Vault.

Iskoristite deljenje fajlova

OneDrive vam omogućava da delite fajlove koje ste učitali. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na fajl ili folder i izaberite „Share“ u meniju. Zatim unesite email adrese osoba kojima želite da omogućite pristup i kliknite na dugme „Send“. Imajte na umu da i osobe sa kojima delite fajlove moraju imati OneDrive nalog kako bi pristupile dokumentima.

Vraćanje fajlova uz pomoć istorije verzija

Fajlovi pohranjeni na OneDrive-u, bilo da su to dokumenti ili fotografije, imaju istoriju verzija. Ova funkcija vam omogućava da ih vratite na prethodnu verziju ako želite da poništite neke izmene. Na primer, da biste vratili prethodnu verziju Word dokumenta, kliknite desnim tasterom miša na dokument i izaberite „Version History“. U levom delu prozora, izaberite stariju verziju fajla iz sekcije Older Versions, a zatim kliknite na „Restore“.

Automatska sinhronizacija fajlova na računaru

Ako koristite Windows, OneDrive je već deo instalacije. Postoji OneDrive folder u koji možete ubaciti svoje fajlove, a oni će biti učitani u oblak. Možete pristupiti ovom folderu pritiskom na Win+E da otvorite File Explorer, a zatim kliknite na folder pod nazivom “[Vaše korisničko ime] – Personal” (biće obeležen OneDrive ikonom). Takođe, možete omogućiti automatsku sinhronizaciju fajlova tako što ćete omogućiti automatsku sinhronizaciju Documents, Pictures, Desktop, Music i Videos foldera. Da biste to uradili, otvorite podešavanja OneDrive-a tako što ćete kliknuti na ikonu OneDrive-a u sistemskoj traci. Zatim, kliknite na ikonicu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite „Settings“. U levom delu prozora izaberite „Sync and Backup“, a zatim kliknite na „Manage Backup“. Izaberite foldere koje želite da sinhronizujete i kliknite „Save Changes“.

Omogućite fajlovima pristup van mreže

Kada koristite OneDrive na računaru ili mobilnom uređaju, možete učiniti fajlove dostupnim van mreže. Ovo je korisno ako idete negde gde nemate internet. Da biste to uradili na Windows-u, otvorite OneDrive folder i kliknite desnim tasterom miša na fajl ili folder koji želite da učinite dostupnim van mreže. Zatim izaberite „Always Keep on this Device“. Na Mac-u je postupak sličan, ali morate preuzeti OneDrive aplikaciju. Na mobilnom uređaju, dodirnite ikonu sa tri tačke pored fajla i izaberite „Make Available Offline“.

Koristite mobilnu aplikaciju za skeniranje dokumenata

Mobilna verzija OneDrive-a, koja je dostupna na Google Play-u ili App Store-u, omogućava vam da skenirate fizičke dokumente i fotografije i direktno ih učitate na OneDrive. Da biste koristili ovu funkciju, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu kamere i usmerite kameru prema dokumentu. Zatim kliknite na krug u dnu ekrana da napravite fotografiju, potvrdite sken, imenujte dokument i kliknite na plavu kvačicu da ga sačuvate na OneDrive-u.

Automatsko bekapovanje fotografija sa telefona

OneDrive mobilna aplikacija takođe omogućava automatsko bekapovanje fotografija. Na iPhone-u, otvorite aplikaciju, dodirnite svoju profilnu sliku, a zatim idite na Settings > Camera Upload.

Izvor: Howtogeek

