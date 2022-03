Novi Steam alat koji pokazuje da li je vaša biblioteka kompatibilna sa Steam Deck-om

Valve je postavio stranicu na kojoj možete proveriti da li su naslovi u vašoj biblioteci kompatibilni sa Steam Deck-om. Nakon što se prijavite sa svojim Steam nalogom, alatka će organizovati vašu biblioteku u nekoliko sekcija.

Valve testira sve veći broj igara na Steam Deck-u

Ako je igra označena kao Verified, trebalo bi da radi na Steam Deck-u. Nije iznenađujuće da se Valve igre kao što su Half-Life 2 i Portal 2 smatraju Verified, kao i igre drugih autora kao što su God of War, Death Stranding, Tetris Effect i Sekiro: Shadows Die Twice. One sa oznakom Playable će raditi na sistemu, ali možda će biti potreban dodatni napor za interakciju sa Steam Deck-om. Valheim, The Witcher 3, Inscription i The Elder Scrolls V: Skyrim su među njima.

VR igre kao što su Half-Life: Alyx i VR verzija Hellblade: Senua’s Sacrifice neće raditi na njoj. Alat će takođe reći koliko igara u vašoj biblioteci još nije testirano na Steam Deck-u. Valve nastavlja sa testiranjem igara, tako da će ih sve više biti označeno kao Verified ili Playable u narednim mesecima. Alat se zasniva na skupu oznaka koje je Valve dodao u Steam igre u poslednjih nekoliko meseci.

Izvor: Engadget

