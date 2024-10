Novi svič za Wi-Fi sedam ili Multigig(ALE) za Hi-Wi-Fi

Čini mi se da smo eru između Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6/6E nekako brzo prevazišli, kao da se „šestice“ nisu ni ohladile, a već je došao novi standard i ubacio Wi-Fi u sedmu brzinu…

Ahoj IKT zajednice, pozdrav dragim prijateljima, partnerima i korisnicima. Kako sam i obećao, oktobar smo rezervisali za ozbiljnu brzinu, rekao bih sedmu brzinu, a da li ima granica, ne znam još – niko se ne izjašnjava.

Do tada, da vidimo šta je Alcatel-Lucent pustio na svetsko tržište i zašto nam je 802.11be aka EHT potreban, šta će nam rešiti i da li vredi.

Staza ili auto-put?

Za mene je najveće otkriće MLO (multi link-operation = simultan saobraćaj na sva tri opsega), a za njim preamble puncturing (odbacivanje dela frekvencije kanala koji je ometan, umesto odbacivanja celog kanala; npr. ako je smetnja na 20 MHz na kanalu od 80 MHz, preostalih 60 će se koristiti, dok će samo onih probijenih 20 biti nedostupno). Tu je i MRU, takođe karakteristika koja je došla sa „sedmicom“, umesto single RU kod „šestice“ – ovo mu pojačava efikasnost spektra i mitigaciju smetnji zahvaljujući OFDMA koji je došao sa „šesticom“ i smanjio kašnjenje u transmisiji.

Veliki doprinos bržem razvoju, ako mi dozvolite, Hi-Wi-Fi-a dali su multigigabitni svičevi, kao i komercijalna dostupnost novih (čitaj starih) tehničkih rešenja u strukturnom kabliranju, naročito onih prekonektovanih bakarnih i optičkih kablova za zonsko ili poluzonsko kabliranje.

Takođe, SKS je sada već standardno na kablovima kategorije 6A, što je podstaklo ALE da u svoj portfolio, još pre nekoliko godina, uvrsti i multigigabitne svičeve, a sada i Stellar AP-ove sa 10 GbE portovima, što je pravi game changer za veće brzine bežičnog Interneta.

I tako, sada ALE’s Wi-Fi 7 OmniAccess® Stellar serija podržava napredne aplikacije kao što su UHD ili 4K video, VR i AR, metaverzum, a naročito industrijske operacije, uključujući robotiku, telemedicinu, saobraćajne sisteme i digitalne blizance (digital twins). Podrška za radna okruženja, kao što su poslovni objekti, kancelarije, kampusi, tržni centri i industrijska postrojenja i objekti, dolazi uvođenjem DCS ili DCA (distributed control architecture) koja omogućava niži TCO, poboljšanu bezbednost (WPA3, napredniji algoritmi…), bolju pouzdanost, a naročito doprinosi poboljšanju fleksibilnosti i skalabilnosti za kolege koji rade u korporativnim IT službama i sektorima.

Sigurno i na javnoj mreži

Bitno je spomenuti da u okruženjima kao što su javni objekti i veliki prostori (tržni centri, bioskopi, dvorane, muzeji, bioskopi, stadioni i dr.), dakle otvorene i nezaštićene mreže, OmnisiAcess Stellari podržavaju novi Wi-Fi Enhanced Open Security standard baziran na OWE (Opportunistic Wireless Encription), pa je sada moguće omogućiti enkripciju i privatnost i na takvim mestima.

Gde su te prednosti za IT-jevce koji su najviše izloženi pritiscima korisnika (svih ostalih i drugih sektora u kompaniji)? Pa zec leži u NMS-u… Alcatel-Lucent Enterprise svoj HW pokriva on-premise ili cloud OmniVistom. OmniVista 2500, recimo, omogućava plug&play dodavanje AP-ova u velikim deployment-ima uz intuitivan GUI. Integrisani UPAM pomaže kod definisanja strategija autentikacije i politika izvršenja tih procesa za zaposlene, zatim guest management i za BYOD-ovce.

Mreža na dlanu, drugim rečima, sve sa heat-mapama wIDS/wIPS za prevenciju i detekciju upada, WLAN planiranje, uvid u aplikacije koje su aktivne na mreži i sprovođenje kontrola za optimizaciju performansi mreže i aplikacija kritičnih za poslovanje. Znam, skepticizam i strah od promena se teško prevazilaze ako ste navikli na nešto drugo. Ali navike treba menjati, naročito ako vam ALE ponudi trogodišnju bezuslovnu garanciju i normalne rokove isporuke i TRS (nas) kao lokalnog partnera sa odličnom ekspertizom i lagerom opreme. Cena, i u kom smo kvadrantu, za to ćete morati da nas pozovete.

I ne bih ja bio ja, kad ne bih otišao u esej… Vratimo se Omni svičevima i Wi-Fi 7 Stelarima, multigigabitu…

Dakle, 3u1 a nije neki deterdžent, već ozbiljna mašina za pristupni svič, kampus svič ili edž svič. OmniSvič 6560(E) je L3 basic (IPv4 i IPv6+) stekabilni svič, energetski efikasan, multigigabitni 802.11ac, 24-portni ili 48-portni uređaj, sa internim modularnim redundantnim napajanjem. Ispod haube je na raspolaganju 10 GigE uplink i 20 GigE steking podrška za „af“, „at“ i „bt“ PoE, mogućnost automatizovanog podešavanja i konfigurisanja i end-to-end VLAN podrška, visoka pouzdanost. AOS je haos, to svi kažu, čak i zaljubljenici u IOS. Portovi su 3u1 isto i to 100/1G/2,5G, optički SFP interfejsi su 1000Base-X i 10GBASE-X, ima 6 10 GigE uplink-ova, zatim CoA, AQoS, DoS engine, BYoD servise za enterprise mreže, podržava MACSec enkripciju (802.1AE), multikast standardno itd. I sve to uz limited LifeTimeWarranty i MTBF 300k+ sati.

Više lica novog sviča

Na tržištu se ovi uređaji pojavljuju u sledećim oblicima:

Solo gigabitni

OS6560-24X4 i 48X4 – 24/48x 1 GE + 4x 1/10 GigE uplink-ovi i steking;

OS6560-P24X4 i P48X4 – 24/48x 1 GE PoE+ + 4x 1/10 GigE uplink-ovi i steking; 600 i 920 W PoE;

OS6560-X10, 8x 1 GE / 10 GE SFP+ i 2x 20 GE steking.

Multigigabitni

OS6560E-P24Z8 – 24x 1 GE, 4x 2,5 GE + 4x 5 GE + 2x 1/10 GE uplink ili steking; 600 W PoE;

OS6560-P24Z24 – 24x 1 GE, 24x 2,5/5 GE+ 4x 1/10 GE uplink ili steking + 20 GE steking; 600 W PoE;

OS6560-P48Z16 – 48x 1 GE, 12x 2,5 + 4x 5 GE+ 4x 1/10 GE uplink ili steking + 20 GE steking, 920 W PoE.

Modularna napajanja dolaze u varijantama 150 W / 2,5 A, 300 W / 5,5 A, 600 W / 11 A i 920 W / 16,88 A i sva su hot-swap.

U TRS-u, kada je ALE u pitanju, garancija funkcioniše skoro kao hot-swap, i opet uvek korak više ka klijentima, uz dobru volju i uslužnost, spremni smo da napravimo i razne ustupke ukoliko korisnici nemaju SLA. Kontinuitet poslovanja naših korisnika nam je imperativ, a prednosti „male“ firme su mnogobrojne, u šta se možete i sami uveriti. Takođe, u okviru našeg Experience centra svako može da proba i pogleda opremu, da se poigra, da prođe obuku za sve ALE proizvode.

Brojčano smo mali, ali ubitALEčni, a to smo dokazali time što je naš kolega Goran Andrić izabran za prodavca godine u okviru ALE regije kojoj pripada i Srbija (Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, CIS i Balkan).

Učimo zajedno

To samo potvrđuje kvalitet Alcatel-Lucent Enterprise opreme, njihovu podršku našem preduzeću i razvoj i važnost ovog tržišta samom ALE-u. TRS to sve prenosi na postojeće i buduće korisnike uz dodatak svoje posvećenosti svakom projektu, svakom klijentu, partneru i prijatelju kuće.

Povezujemo sve(t) ili što bi ALE rekao: „Where everything connects“.

Dozvolite da vas povežemo u najpouzdaniju i najbržu mrežu na svetu, mrežu zadovoljnih korisnika Alcatel-Lucent Enterprise opreme. Idemo u sedmu brzinu!

I ima jedan PS: dragi kolega iz TRS-a spočitao mi je da u tekstovima koristim puno skraćenica i to, kao, nije OK. Ja verujem da je OK, vama čitaocima naročito, jer bih rekao da vas iniciram da sami potražite neka značenja, što vas tera da dalje istražujete, a tako se najbolje i osvežava znanje, ali i uči… Nadam se da se slažete.

Pozdrav do sledećeg pisanja, vaši TRS-ovci.

trservices.rs

Autor: Miodrag Kovanović

