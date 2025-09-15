Novi talas pametnih naočara

Meta Ray-Ban pametne naočare su možda najzanimljiviji komad lifestyle tehnologije poslednjih godina – ali samo dok su na licu.

Meta, Rokid i konkurencija – između baterije, dioptrije, privatnosti i AI

Najveći problem i dalje je baterija. Par sati nošenja je dovoljno da se pojavi upozorenje o praznoj bateriji. To nije samo praktični problem – baterija je jedna od ključnih prepreka za razvoj ovog tržišta. A dok se očekuje Meta Connect 2025 konferencija (17–18. septembar), sve ukazuje na to da dolazi nova generacija pametnih naočara – ovaj put sa ekranima. Pitanje je: hoće li one zaista biti dovoljno dobre dovoljno brzo?

Od zvučnika i kamera do ekrana

Današnji pametni modeli, poput Meta Ray-Ban naočara, izbegli su displeje kako bi ostali laki, manji i jeftiniji. Umesto toga nude zvuk i kamere, što je za mnoge dovoljno da se smatraju nosivom tehnologijom.

Međutim, nova generacija ide korak dalje. Rokid Glasses i RayNeo X3 Pro već donose male displeje, a Google i Samsung rade na sopstvenim verzijama. Meta navodno priprema model kodnog imena Hypernova (oko 800 dolara) sa displejem i narukvicom koja prepoznaje pokrete ruke. Još nije jasno šta će se na tim displejima zaista koristiti, ali prva rešenja uključuju obaveštenja, AI prevod, navigaciju i muziku. Za razliku od naočara vezanih na telefon preko USB-C kabla (npr. Xreal One), bežične verzije verovatno neće nuditi vrhunski kvalitet slike – i svakako neće moći da rade stalno. Osim funkcionalnosti i baterije, postavlja se i pitanje bezbednosti i pažnje u svakodnevnim situacijama, naročito u vožnji.

Problem baterije i nemogućnost zamene

Ray-Ban naočare traju svega nekoliko sati, a s vremenom baterija slabi još brže. Zamena baterije nije moguća, što znači da ste osuđeni na novi model posle par godina. Meta priznaje problem, ali za sada nema rešenja. Novi modeli, poput Meta Oakley serije, obećavaju do 8 sati rada – ali ako se dodaju displeji, taj broj će verovatno pasti.

Dioptrija kao prepreka

Još jedan izazov je podrška za dioptriju. Meta trenutno nudi stakla do -6.00, dok mnogi korisnici imaju veću korekciju. Snap Spectacles još uvek nemaju rešenje, dok VR kacige već nude razne umetke.

Rokid je nedavno pokazao jednostavan sistem magnetnih umetaka koji se lako ubacuju i ne kvare izgled naočara. To daje nadu da će budući modeli pratiti sličan put.

AI, povezivanje i iskustvo korišćenja

Pametne naočare bi trebalo da funkcionišu kao produžetak naših telefona, ali za sada je integracija ograničena. Meta Ray-Ban rade isključivo sa Meta AI, uz ograničene veze sa aplikacijama. Za korisnike koji se oslanjaju na druge AI asistente, poput ChatGPT-a ili Gemini-ja, to može biti prepreka. Audio iskustvo je solidno, ali spoljna buka često ometa. Apple je kod AirPods 4 uspeo da uvede poništavanje buke u „otvorenim“ slušalicama – možda se slično rešenje pojavi i kod naočara. Kamere takođe imaju prostora za napredak: trenutno snimaju samo u širokom vertikalnom modu, bez mogućnosti zuma ili pejzažnog formata. Druga kamera bi mogla da donese i 3D video.

Privatnost i poverenje

Naočare sa kamerom neizbežno izazivaju zabrinutost – od tajnog snimanja do zloupotrebe AI obrade podataka. Meta nije poznata po dobrim odgovorima na pitanja privatnosti, a uklonila je čak i opciju odbijanja čuvanja glasovnih snimaka u oblaku. Danas se fotografisanje signalizira zvučnim klikom i belim LED svetlom, ali to nije dovoljno da umiri skeptike. Ako se naočare razvijaju u pravcu „uvek uključenih“ uređaja, pitanje poverenja postaće ključno.

Vreme čekanja

Veliki talas novih modela stiže upravo u narednim mesecima, a mnogi i tokom 2026. godine. Zbog toga bi možda bilo pametno sačekati Meta Connect i druge najave pre kupovine. Pametne naočare su već dokazale da mogu biti uzbudljiva tehnologija, ali da bi postale svakodnevni uređaj, moraju rešiti bateriju, dioptriju, privatnost i integraciju sa AI. Tek tada bi mogle da prerastu iz eksperimenta u pravi deo našeg digitalnog života.

