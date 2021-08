Novi TPM Update obezbeđuje Asus matičnim pločama kompatibilnost sa Windows 11

Windows 11 postavio je pred korisnike nove hardverske zahteve, a jedan od njih, podrška za TPM, direktno je vezan za matične ploče. To je dovelo do velike konfuzije među korisnicima, koji su shvatili da njihovi računari nemaju tu opciju u BIOS-u (odnosno u UEFI-ju). Čak i ako postoji podrška za to, ona je često označena kao PTT ili PSP, a ne TPM, što definitivno nije od pomoći.

Srećom, mnogi proizvođači matičnih ploča se pripremaju za trenutak kada će Windows 11 biti javno dostupan, ili dodavanjem opcije za manuelno uključivanje TPM-a, ili kao što je slučaj sa Asus-om, za automatsko aktiviranje ove opcije. To je svakako bolje rešenje, jer većina korisnika se ne oseća bezbedno kada je potrebno da „čačka“ po BIOS-u ili UEFI-ju.

Asus je objavio listu matičnih ploča koje će dobiti TPM update. Lista je ogromna i sadrži nekoliko stotina modela Asus matičnih ploča. Za većinu već postoji gotov BIOS/UEFI update spreman za preuzimanje, mada ćete primetiti da se i kod nekih matičnih ploča nalazi napomena „Under Testing“, što znači da se još uvek radi na softveru. U svakom slučaju, ako se spremate za prelazak na Windows 11 i u svom računaru imate Asus matičnu ploču, obavezno proverite da li je ona kompatibilna i da li za nju postoji nova verzija upravljačkog softvera.

