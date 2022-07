Novi trejler za seriju Lord of the Rings

Nedavno se pojavio još jedan trejler za novu Amazon Prime seriju The Lord of the Rings: The Rings of Power, pa zainteresovani mogu da saznaju još više o naslovu koji već privlači veliku pažnju.

Očekuje se da se do premijere koja je zakazana za 2. septembar pojavi još nekoliko trejlera, a eksperti ističu da se radi o sigurno najvećoj Amazon Prime seriji u poslednjih nekoliko godina. Kompanija je za autorska prava izdvojila čitavih 250 miliona dolara, a planira se da pet sezona i spinoff zarade preko milijardu dolara. Investicija bi dakle mogla dobro da se isplati.

The Lord of the Rings: The Rings of Power bi na kraju mogla da stekne titulu najskupljih serija svih vremena. Radnja se dešava hiljadama godina pre onoga što smo gledali u The Lord of the Rings i The Hobbit, a bavi se nastankom prstenova i usponom Saurona.

Izvor: The Verge

