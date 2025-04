Novi Vertiv™ SmartAisle™ omogućava smanjenje troškova i potrošnje energije

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja te vodeći pružalac kompletnog portfolija rešenja za energetske i rashladne sisteme, najavio je značajno unapređenje svog rešenja Vertiv™ SmartAisle™, posebno osmišljenog za aplikacije edge računarstva do 180 kW.

Vertiv™ SmartAisle™je sada dostupan na tržištima Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), a reč je o unapred projektovanom, celovitom rešenju koje u jednoj jedinstvenoj integrisanoj jedinici objedinjuje napajanje, hlađenje, serverske ormare te napredne mogućnosti upravljanja i nadzora, s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja implementacije edge računarstva. U skladu s Direktivom o energetskoj efikasnosti Evropske unije (EED), sistem omogućava energetski efikasno poslovanje i uključuje praćenje efikasnosti potrošnje energije (PUE), pomažući organizacijama da prate svoje operacije u skladu s ciljevima održivog poslovanja.

„Unapređeno Vertiv™ SmartAisle™ rešenje zaista menja pravila igre kada je reč o efikasnoj i uspešnoj implementaciji s edge infrastrukture“, izjavio je Giuseppe Leto, stariji direktor za IT sisteme u kompaniji Vertiv za regiju EMEA. „Omogućili smo kompanijama jednostavnije, brže i isplativije skaliranje i razvoj njihovih IT operacija. Unapred projektovano rešenje uklanja tradicionalne izazove planiranja više zasebnih instalacija i logistike, a korisnicima pruža celovito i pouzdano end-to-end rešenje koje omogućava operaterima data centara praćenje zahteva energetske efikasnosti u skladu s najnovijim propisima Evropske unije.“

Ugrađeni uređaj za inteligentno upravljanje infrastrukturom Vertiv™ RDU501 omogućava operaterima data centara upravljanje radom sistema u stvarnom vremenu, 24/7, putem objedinjene i jednostavne platforme za nadzor i upravljanje. Osim toga, Vertivov pristup unapred projektovanim „edge smart“ rešenjima omogućava organizacijama da smanje vreme potrebno za planiranje, projektovanje i pripremu lokacije i do 80 %, uz smanjenje troškova implementacije do 30 % u poređenju s tradicionalnim „brick-and-mortar“ rešenjima, dok integracija svih komponenti omogućava i do 20 % veću energetsku efikasnost u odnosu na prosek industrije[1].

Vertiv SmartAisle deo je rastućeg portfolija fleksibilnih, unapred projektovanih modularnih rešenja kompanije Vertiv. Sistem je dostupan u četiri referentna dizajna, s mogućnošću skaliranja do 180 kW IT opterećenja i N+1 redundancijom za sisteme napajanja i hlađenja.

Ključne karakteristike i prednosti uključuju:

Napredno 24/7 praćenje potrošnje energije i upravljanje kapacitetima

Precizno praćenje uslova okoline uz šest senzora po serverskom ormaru

Visokoučinkoviti modularni sistemi neprekidnog napajanja (UPS)

Distribucija energije putem sistema sabirnica za napajanje ili PDU jedinica montiranih na pod

Integrisano praćenje potrošnje energije putem PDU jedinica montiranih u ormare (rPDU)

Prilagodljiv sistem hlađenja s direktnom ekspanzijom i modulacijom kapaciteta od 20 do 100 %

Povećana energetska efikasnost zahvaljujući containment sistemu za hladne prolaze

Napredna fizička sigurnost uz e-ručke i IP kamere

Skalabilna arhitektura koja omogućava standardizovanu implementaciju na više edge lokacija.

Za više informacija o Vertiv SmartAisle, pročitajte blog i posetite Vertiv.com.

[1] Referenca: Globalni prosek PUE prema izveštaju Uptime Institute-a iz 2024. godine.

Podelite s prijateljima

Tweet