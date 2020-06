Novi Windows 10 problemi nakon majskog ažuriranja

Windows 10 korisnici su već navikli na česte i ozbiljne probleme, a najnovije ažuriranje donelo je i dodatne komplikacije koje ugrožavaju korisničko iskustvo.

Ispravke nove, boljke stare

Eksperti ističu da najnoviji propusti ukazuju na to kako Microsoft gradi operativni sistem koji ne prestaje da razočarava, a poslednja greška došla je sa Windows 10 May 2020 ažuriranjem i ugrožava funkciju Fresh Start, koja korisnicima omogućava da reinstaliraju Windows 10, i da u procesu sačuvaju svoje podatke. U pitanju je važna alatka za sve one čiji Windows 10 uređaji naiđu na neki ozbiljan problem. Greška je otkrivena odmah pošto je ažuriranje objavljeno za insajdere, ali je update stigao do svih korisnika pre nego što je greška ispravljena.

Oglušivanje o probleme koje pronađu insajderi nije ništa novo, pa je u oktobru 2018. do Windows 10 korisnika stiglo ažuriranje koje je brisalo podatke sa uređaja, a uprkos tome što su oni koji su prvi testirali novu verziju operativnog sistema upozorili na problem. Nešto bi, kako tvrde eksperti, moralo da se promeni kada je proces novih ažuriranja u pitanju, a najpre bi, kako kažu, trebalo da se obrati pažnja na greške koje otkrivaju insajderi.

