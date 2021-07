Novi Windows 11 Build uklanja klasičnu opciju Start menija

Najnovije ažuriranje sistema Windows 11, verzija 22000.65, donosi nekoliko malih poboljšanja i ispravki grešaka.

Hack u registru koji je vratio Windows 10 Start je nestao

Međutim, potreban je put do jedne zaista važne opcije prilagođavanja: mogućnost vraćanja Start menija sistema Windows 10. Do najnovijeg ažuriranja, da biste došli do Windows 10 Start menija u operativnom sistemu Windows 11, sve što je trebalo je da kreirate DWORD (32-bit) registry value pod nazivom Start_ShowClassicMode u HKCU \Software \Microsoft \Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Advanced key i podesite na 1. Međutim, od novog ažuriranja, ovo hakovanje više ne radi i zapeli ste sa menijem Start u sistemu Windows 11. Ako vam se ne sviđa Start meni Windows 11, ovo ažuriranje je korak unazad. Microsoft zvanično nije rekao zašto je oduzeo ovu funkciju ili planira da je vrati. Međutim, ako su prethodne smernice bilo kakav pokazatelj, gigant kompanije Redmond Software retko dozvoljava korisnicima da vrate meni Start iz prethodne verzije Windows-a.

Međutim, postoji značajna “kućna radinost” u softverskim uslužnim programima, koji Windows 10 Start meni zamenjuju prilagođenim korisničkim interfejsima, pa je za očekivati da će ovi uslužni programi u jednom trenutku učiniti isto za Windows 11. Stardock-ov Start 10 je jedan od vodećih u ovom prostoru, omogućavajući korisnicima Windows-a 10 da dobiju meni Start u stilu Windows 7.

Sa dobre strane, nekoliko drugih hakova za Windows 11 i dalje radi u verziji 22000.65. I dalje možete da premestite Windows 11 taskbar na vrh ili da nabavite Windows 10 file explorer u operativnom sistemu Windows 11.

Izvor: Tomshardware

