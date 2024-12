Novi Windows zvani 24H2

Windows 11 2024 Update, poznat pod imenom 24H2, predstavlja jedno od najvećih ažuriranja „jedanaestice“. Neki ga čak opisuju kao potpuno novi operativni sistem. Mada su izmene „ispod haube“ mnogo veće od površinskih, „Windows 12“ donosi i niz noviteta koji će biti zanimljivi korisnicima. Pa da ih upoznamo…

Sa stanovišta kompatibilnosti, 24H2 sledi tradiciju ustanovljenu pojavom prve „jedanaestice“ u smislu hardverskih zahteva, ali ide i korak dalje. Samo oni korisnici koji su investirali u novu generaciju računara sa AI procesorima biće u prilici da upotrebe sve njegove novitete, jer je Windows 11 24H2 namenjen prvenstveno Copilot+ PC računarima, zasnovanim na Intel, AMD i Qualcomm čipovima.

Distribucija i ažuriranje na ovu verziju Windows-a započeli su 1. oktobra, mada svi korisnici još nisu dobili ovaj unapređeni Windows 11. Microsoft posmatra Windows 11 24H2 kao potpunu zamenu operativnog sistema, što ukazuje da je on više od uobičajenog ažuriranja. Ažuriranje teče fazno, ali će vlasnici Copilot+ PC računara biti u velikoj prednosti. Oni će biti među prvima koji će moći da instaliraju i isprobaju napredne opcije Windows-a 11 24H2 koje će biti naknadno lansirane, a koje možda neće biti dostupne na ne-Copilot+ računarima. Uglavnom, Microsoft planira da većina korisnika računara dobije ovo ažuriranje pre kraja godine, čim ono bude prilagođeno njihovom konkretnom hardveru.

Kako do update-a?

Možda su najbolje prošli kupci novih računara. Ovaj operativni sistem već dolazi preinstaliran na nekoliko računara, kao što su Microsoft Surface Pro 11 i Microsoft Surface Laptop 7. Svi drugi moraće da sačekaju da novo ažuriranje stigne do njih.

Microsoft će se postarati da dobijete informaciju kada je Windows 11 24H2 spreman za preuzimanje – dobićete poruku u Windows Update sekciji Settings menija

Da biste što pre dobili ovu nadogradnju, potrebno je da se ispuni nekoliko preduslova. Vaš računar mora da ima instaliran Windows 11 22H2 ili Windows 11 23H2, jer je Microsoft najavio da će ažuriranja slati prvo na te računare. Takođe, potrebno je da u Windows 11 Settings meniju, sekcija Windows Update, aktivirate opciju Get the latest updates as soon as they’re available. Pored toga, na računaru mora da bude instaliran i May 2024 non-security preview update. Sve to će ukazati Microsoft-u da ste spremni za Windows 11 24H2 i da želite da pređete na njega što pre.

Proces ažuriranja može da potraje prilično dugo. A koliko će to zaista trajati zavisiće od mnogo faktora – brzine računara, brzine Internet konekcije… U svakom slučaju, naoružajte se strpljenjem i instalaciju pokrenite nakon što završite s poslom. Ukoliko se otkrije neki problem, kao što je nekompatibilnost određenih aplikacija, ažuriranje neće biti izvršeno i sve će biti vraćeno u prethodno stanje.

Novi Windows 24H2 je uspešno instaliran

Sa hardverske strane, svi moderni računari trebalo bi da ispunjavaju uslove za instalaciju. Microsoft neće zanimati koji procesor imate u računaru dok god on ispunjava minimalne zahteve operativnog sistema. Tokom vremena, nova ažuriranja će se isporučivati ka računarima koji ispunjavaju hardverske zahteve. Preduslov je da oni budu u skladu s traženim metrikama i drugim faktorima koji mogu da utiču na korisničko iskustvo. Microsoft će se postarati da dobijete informaciju kada je Windows 11 24H2 spreman za preuzimanje – dobićete poruku u Windows Update sekciji Settings menija. Naravno, uvek možete da sami potražite zvanične informacije na Windows update stranici.

Želite li nadogradnju?

U zavisnosti od hardverskih komponenti, računari će nakon update-a dobiti sva ili samo neka unapređenja. Postoji skup osnovnih funkcija koje će dobiti svi. Tu spadaju, između ostalih, funkcije za uštedu energije na računarima, poboljšana integracija pametnih telefona, podrška za Wi-Fi 7, kao i podrška za 80 Gbps USB 4 portove. Neke druge, naprednije funkcije namenjene su samo korisnicima Copilot+ računara.

Jedna od najvažnijih stvari kod ovog ažuriranja jeste fokusiranje na veštačku inteligenciju. Kako se Microsoft sve više oslanja na AI, NPU u Copilot+ računarima postaje sve važniji. Vlasnici Copilot+ računara sa AMD Ryzen AI 300 ili Intel Lunar Lake čipovima imaće prednost prilikom nadogradnje i dobiće neke AI specifične funkcije operativnog sistema.

Vlasnici Copilot+ PC računara će prvi instalirati 24H2 i isprobati njegove napredne AI opcije

Neke od AI funkcija biće dostupne kroz aplikacije u Microsoft Store-u. One će biti na raspolaganju odmah nakon što se računar ažurira na Windows 11 24H2 i moći će da se preuzmu sa Store-a. Za neke druge aplikacije još uvek nije precizirano kada će biti dostupne. To će zavisiti od regiona, kao i od čipa koji pokreće računar. Malo više detalja o tome, kao i ažurirane informacije, možete da potražite na stranici https://support.Microsoft.com/en-gb/topic/copilot-pc-feature-availability-d3b23f25-4791-4d88-8bfe-7487cee17c22.

Microsoft se potrudio da u novoj verziji Windows-a uvede brojna unapređenja koja će poboljšati korisničko iskustvo. Noviteti su sveobuhvatni i značajni, a mi ćemo vam predstaviti ono što smatramo najvažnijim i što će najviše uticati na vaš svakodnevni rad na računaru.

Telefon kao Web kamera

Windows odavno ima aplikaciju Phone Link, koja omogućava da se preko računara kontroliše telefon i da se na monitoru prikaže sadržaj ekrana telefona, kao i da preko računara kucate poruke na telefonu. Tu korisnu funkciju korisnici nisu često upotrebljavali. Windows 11 24H2 donosi još jednu korisnu opciju koja će (možda) privoleti korisnike da se više posvete Phone Link-u. To je mogućnost upotrebe telefona kao Web kamere. Sama ideja je veoma dobra. Web kamere su već decenijama ostale „zaglavljene“ na malim rezolucijama, dok su kamere u telefonima sada neuporedivo bolje i kvalitetnije. Pa zašto to ne iskoristiti?

Vaš Android telefon sada može da postane sistemska Web kamera

Da bi se aktivirala ta mogućnost, potrebno je da povežete telefon s računarom putem pomenute Phone Link aplikacije, a zatim da odete u Settings > Bluetooth & devices > Mobile devices, gde ćete moći da podesite parametre vezane za telefon. Pored uobičajenih opcija koje Phone Link omogućava odavno, na raspolaganju su dve dodatne funkcije – da dobijate obaveštenje kada se napravi neka fotografija putem telefona i, mnogo interesantnija, da kameru u telefonu upotrebite kao Web kameru.

Ova opcija funkcioniše odlično i kvalitet video-konekcije je daleko bolji nego kod standardnih Web kamera. Najzad, Web kamere danas uglavnom imaju 1080p rezoluciju, sa senzorima do 2 Mp, daleko niže klase u odnosu na kamere u mobilnim telefonima. Verujemo da se, nakon što probate ovu opciju, nećete vraćati na eksternu Web kameru ili kameru ugrađenu u laptop. Jedino što bismo još preporučili da nabavite neki stalak za telefon, koji će vam pomoći da ga postavite u optimalnu poziciju prilikom video-poziva.

Optimizovana potrošnja energije

Moderni laptopi već obezbeđuju trajanje baterije od 12, 15, pa i 17 sati – reklo bi se, sasvim dovoljno. Ali autonomiju je uvek dobro produžiti, a Windows 11 24H2 dokazuje da je to moguće. U ovaj operativni sistem ugrađena je nova kontrola za uštedu energije koja smanjuje osvetljenost ekrana za 30 procenata, onemogućava efekat transparentnosti i gasi nepotrebne procese u pozadini. Može da radi kada je računar na baterijskom napajanju ili uvek (što je zgodno za desktop računare). Možda deluje nepotrebno u slučaju kada je računar povezan na strujni izvor, ali u tom smislu to se može posmatrati kao dodatni doprinos Microsoft-a globalnoj uštedi električne energije.

Nove opcije štednje energije

Mnogi računari već imaju različite profile koji štede bateriju, ali novi Windows obezbeđuje sveobuhvatniju uštedu. Ipak, treba naglasiti da, kada je ova opcija uključena, nije moguće menjanje podešavanja koja se tiču performansi računara, što ne bi trebalo da predstavlja (veliki) problem. U najvećem broju slučajeva, današnji računari nude mnogo više snage nego što je potrebno za obavljanje uobičajenih poslova, kao što su surfovanje mrežom, pisanje e-mail-ova i gledanje video-sadržaja, pa za performanse uglavnom nećete morati da se brinete.

Podrška za Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 je dolazeći standard poznat i kao IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT). Radi na tri opsega, 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, kako bi u potpunosti iskoristio resurse spektra. Dok je Wi-Fi 6 napravljen kao odgovor na sve veći broj povezanih uređaja u svetu, cilj Wi-Fi 7 je da obezbedi velike brzine za svaki uređaj. To znači da, ukoliko se suočavate sa zakrčenjem propusne moći, kašnjenjem paketa ili čestim baferovanjem, Wi-Fi 7 može da pomogne, jer teorijska brzina komunikacije ide do 46 Gbps.

USB 4 Gen 2 standard je sličan Thunderbolt-u 5 i trebalo bi da obezbedi brzine prenosa do 120 Gbps

Da bi se ona upotrebila, potrebna je koordinacija i Wi-Fi 7 podrška u svim delovima sistema. Ruteri, hot-spot-ovi, računari, drajveri i operativni sistemi moraju da imaju podršku za ovaj standard. Hardver koji podržava Wi-Fi 7 postoji već mesecima, ali do sada je izostajala podrška operativnih sistema. Windows 11 24H2 konačno donosi podršku za ovu tehnologiju, pa će s njom biti zatvoren ceo krug i Wi-Fi 7 biće daleko izgledniji za skoriju implementaciju.

Podrška za USB 4

Početkom ove godine Microsoft je počeo da testira podršku za novu verziju USB 4 standarda od 80 Gbps, poznatu i kao USB 4 Gen 2. Ovaj standard je veoma sličan Thunderbolt 5 standardu i trebalo bi da obezbedi velike brzine prenosa, teorijski do 120 Gbps).

Podrška za USB 4 Gen 2 ugrađena je u Windows 11 24H2, tako da smo sa softverske strane spremni. Međutim, još uvek ne postoji hardver koji će to podržati, tako da ćemo na praktičnu upotrebu ovog standarda morati da sačekamo još neko vreme. U svakom slučaju, napravljen je prvi korak ka tom cilju.

Bluetooth za slušne aparate

Bluetooth LE (Low Energy) Audio je tehnologija namenjena ljudima sa oštećenim sluhom. Veoma je važna za korisnike slušnih aparata, jer sve više modernih uređaja ovog tipa dolazi sa podrškom za Bluetooth LE Audio. Zahvaljujući tome, njihovim korisnicima je omogućeno da slušaju muziku, ali i da dobijaju pomoć prilikom razgovora.

Vaš mobilni telefon sada možete da koristite kao Web kameru. Dobra ideja: Web kamere su već decenijama „zaglavljene“ na malim rezolucijama, dok su kamere u telefonima vrhunske

Windows 11 24H2 donosi podršku za Bluetooth LE Audio i dozvoljava da se podese audio-postavke i jačina zvuka prema vrednostima koje određuje audiolog. Naravno, da bi to radilo, pored novog Windows-a, potreban je i odgovarajući slušni aparat.

Ima i drugih unapređenja…

Novi Windows donosi i pregršt manjih unapređenja. Jedno od njih je implementacija sudo naredbe, koja može da se koristi unutar Windows terminala. Sudo je brz način da se izvrši naredba sa administratorskim privilegijama, uobičajena u Linux okruženju, a sada i Windows dobija mogućnost da se svakoj komandi doda ovaj prefiks. Moramo da naglasimo da s njom treba biti veoma oprezan, jer zaobilazi sve zaštite koje Windows nameće običnim korisnicima.

Meni na desnom tasteru miša sada je jasniji, vidite gde je Copy / Paste

Microsoft je dodao Prism sloj emulacije u Windows kako bi obezbedio efikasniji rad ARM aplikacija. U trenutku pisanja teksta nismo mogli da pronađemo informaciju da li će ova opcija biti dostupna samo u Windows-u za Qualcomm procesore ili će možda biti deo i x86 update-a.

Tekstualne labele u kontekstnom meniju su ponovo vraćene i dostupne su korisnicima. Kada se pojavio Windows 11, kontekstni meni je podeljen na dva nivoa, a uobičajene tekstualne informacije u njemu zamenjene su ikonama. Višegodišnji korisnici ovog OS-a verovatno su se već navikli na to, ali kako uskoro prestaje podrška za Windows 10, očekuje se da će u narednom periodu sve više korisnika prelaziti na Windows 11. Nedostatak tekstualnih informacija mogao bi da im predstavlja problem. Verovatno se zato Microsoft odlučio da (konačno) vrati tekstualne labele u ovom meniju.

AI začini

AI funkcije koje imaju Copilot u nazivu po pravilu zavise od cloud-a, ali postoji i nekoliko AI funkcija koje se oslanjaju na NPU Copilot+ računara. Promene koje donosi Windows 24H2 mogli bismo da podelimo na dve grupe – nove Copilot aplikacije zavisne od cloud-a, koje mogu da se izvršavaju na svakom računaru i AI aplikacije koje koriste NPU računara. Ove NPU-zasnovane funkcije uključuju Microsoft Recall, koji je dobio reviziju privatnosti. Ova funkcija omogućava pretragu prošlih aktivnosti na računaru. Potrebno je samo da prirodnim jezikom opišete sadržaj koji tražite, a Recall će potražiti momente u prošlosti tokom rada koji mogu da se poklope s traženim upitom.

Da bi se to ostvarilo, Recall kreira periodične snapshot-ove ekrana, koje čuva lokalno i lokalno ih analizira nakon upita. Recall se pojavio u oktobru, na računarima sa Snapdragon X procesorima, ali samo kao deo Windows Insider programa. Lunar Lake i AI 300 računari počinju da dobijaju ovaj kod od novembra. U trenutku pisanja ovog teksta, nije bilo zvaničnih informacija kada će Recall funkcija biti dostupna na svim računarima koji je podržavaju, a korisnike koji brinu o privatnosti veoma zanima i način da tu mogućnost potpuno isključe.

U Paint-u, Microsoft je dodao Image Creator. On koristi generativnu AI art alatku zasnovanu na cloud-u. Tu je i Generative Erase and Fill funkcija, koja omogućava obeležavanje dela slike koji može da se obriše ili da se dopuni novim objektima koje opisujete svojim rečima. Druga AI funkcija u Paint-u je Cocreator. To je opcija koja upotrebljava NPU računara za generisanje slike iz skice. Pored toga, moguće je dodati i tekstualni opis koji detaljnije objašnjava šta želite da kreirate, a korisnicima su ponuđeni različiti stilovi generisanja fotografija. Sa ove dve funkcije Paint će, možda prvi put od svog pojavljivanja, postati snažan alat za editovanje fotografija.

Paint omogućava da opišete sliku i on će je kreirati. Koliko uspešno…

Microsoft Photos dobija sličnu funkciju, nazvanu Restyle. Ona služi za restilizovanje postojeće fotografije u nekom umetničkom stilu. Ovaj alat je dobio i Super Resolution opciju, koja zahvaljujući veštačkoj inteligenciji uspeva da poveća rezoluciju fotografija do osam puta, dodajući joj oštrinu i detalje. Ova funkcija bi trebalo da bude od velike koristi prilikom restauriranja starih fotografija i prilikom uklanjanja „nečistoća“ na njima.

Specijalni i drugi efekti

Windows Studio Effects koristi AI za dodavanje specijalnih efekata na kameru uređaja ili na zvuk preko mikrofona. Ova funkcija radi samo na uređajima s kompatibilnim NPU-ovima, a dozvoljava zamućivanje pozadine, fokusiranje zvuka, dodavanje kreativnih filtera…

Voice Clarity funkcija, koja koristi naprednu kontrolu eha za smanjenje buke, prvobitno je bila dizajnirana samo za NPU računare, ali je Micro­soft u međuvremenu uspeo da je dovoljno usavrši, tako da sada radi i na procesorima koji nemaju AI podršku. Ona postaje svima dostupna u Windows 11 24H2.

Tu je i Click to Do, obećavajuća AI opcija koja nudi kontekstualne akcije u odnosu na sadržaj na ekranu. Mogli bismo da je uporedimo sa Circle to Search opcijom na Android-u, samo s boljom integracijom u operativni sistem. Za njeno funkcionisanje dovoljno je da se pritisne i drži Windows taster i da se klikne na neki objekat na ekranu, što će pokrenuti odgovarajuću AI funkciju. Ona će analizirati sadržaj i ponuditi kontekstualnu akciju. Na primer, u slučaju slike, pomoći će vam da se ukloni ili zamuti pozadina, obriše ili doda neki objekat, ili da se izvrši vizuelna pretraga na Bing-u. Kada je tekst u pitanju, ova opcija će ponuditi da se on preformuliše ili da se sumira ono što je napisano… U svakom slučaju, deluje kao korisna opcija koja će se dosta upotrebljavati.

Opcija Creator u Paint-u koristi generativnu AI art koja omogućava obeležavanje dela slike koji može da se obriše ili da se na njemu dodaju novi objekti koje opisujete rečima

Microsoft je integrisao AI u pretragu. Možete da pretražujete fotografije i dokumente zadajući neke elemente njihovog sadržaja; nije više potrebno da navedete precizno ime fajla da bi ga Windows pronašao. Ova AI opcija je inicijalno namenjena za File Explorer, ali Microsoft obećava da će ona postati univerzalna, na nivou čitavog Windows-a.

Čega više neće biti?

Očigledno je da se Microsoft potrudio da ponudi dosta noviteta u najvećem ovogodišnjem ažuriranju Windows-a. Međutim, neke stare aplikacije i funkcije (zauvek) odlaze u istoriju. Neke od promena bile su unapred najavljene, a neke su možda i neočekivane. Srećom, pošto se sprovodi fazno uvođenje novog OS-a, mnogi korisnici će, kada saznaju šta će sve nedostajati, moći da se pripreme i blagovremeno preorijentišu na alternative.

Jedna od unapred najavljenih promena jeste uklanjanje podrške za Windows Mixed Reality. Kompanija je potrošila mnogo vremena i truda promovišući Windows Mixer Reality, virtual reality pandan HoloLens naočarima za proširenu realnost. HoloLens 2 je „propao“ u pokušajima da bude deo opreme američke vojske, a sam uređaj je otkazan. Krajem prošle godine, Microsoft je objavio i da su Mixed Reality aplikacije (Mixed Reality Portal i Windows Mixed Reality za Steam VR) zastarele, i kao takve izgubile su svoje mesto u Windows-u 11 24H2. Postojeći Windows Mixed Reality uređaji nastaviće da rade sa Steam-om do novembra 2026. godine, ukoliko korisnici ostanu na Windows 11 23H2 verziji. Nakon pomenutog datuma potpuno prestaje podrška za Windows Mixed Reality, pa više neće biti bezbednosnih ažuriranja, ispravki grešaka niti tehničke podrške.

Microsoft je integrisao AI u pretragu. Možete da pretražujete fotografije i dokumente zadajući neke elemente njihovog sadržaja; nije više potrebno da navedete precizno ime fajla da bi ga Windows pronašao

Iz Windows-a su takođe „nestali“ WordPad i Cortana. Umesto WordPad-a Microsoft predlaže korisnicima da pređu na Microsoft 365 odnosno na Word. Cortana više nije deo operativnog sistema i pretvorena je u samostalnu aplikaciju. Sada je isključena iz instalacije Windows-a, ali je njena funkcionalnost i dalje ostala u nekim programima, kao što su Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft Teams Display i Microsoft Teams Rooms.

Step Recorder, zgodan alat za pravljenje step-by-step instrukcija, takođe je „završio karijeru“. Umesto njega, Microsoft predlaže da koristite Snipping Tool. Mnogi napredniji korisnici možda će biti u problemu jer u Windows-u 11 24H2 prestaje podrška i za skript jezik VBScript.

Konačno, ukoliko ste jedan od korisnika ARM PC računara sa 32-bitnim ARM aplikacijama, podrška za njih takođe nestaje. To ne bi trebalo da oseti veliki broj korisnika, jer je ogromna većina ARM čipova zasnovana na 64-bitnoj arhitekturi. Ukoliko ste „loše sreće“, Microsoft navodi da ćete možda primetiti razlike u performansama tokom rada.

Puna lista aplikacija za koje prestaje podrška nalazi se na stranici https://learn.Microsoft.com/en-us/windows/whats-new/deprecated-features, pa ako vas interesuje, tu možete da pogledate šta je sve uklonjeno i iz koje verzije Windows-a.

