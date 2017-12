Novi Xiaomi Redmi 5 telefon koštaće oko 100 evra

Kineski gigant zvanično je predstavio nove jeftine telefone Redmi 5 i Redmi 5 Plus. Reč je najnovijoj generaciji solidnih telefona po ekstremno niskim cenama.

Nakon najave telefona na Twitteru, dočekali smo i zvaničnu prezentaciju novih modela. Prethodne generacije Xiaomi Redmi mobilnih telefona postale su sinonim za modele sa dobrim specifikacijama i neverovatno niskim cenama. Baš kao i Redmi 4 i Redmi 4 Note, koji su postali najpopularniji telefoni u Indiji, nova generacija karakteristikama garantuje odličnu prodaju.

Kao što je bilo očigledno pri otkrivanju, novi modeli imaju veoma moderan 18:9 odnos stranica ekrana, zaobljene ivice i generalno dopadljiv dizajn. Na zadnjoj strani se nalaze kamera i senzor za otisak prsta, dok je telefon izrađen od aluminijuma. Novi modeli će biti dostupni u plavoj, roze, zlatnoj i crnoj boji, dakle za svakog ponešto.

Xiaomi Redmi 5 (Plus) specifikacije telefona

Procesor: Qualcomm Snapdragon 450 processor (Redmi 5), Snapdragon 625 (Redmi 5 Plus)

Ekran: 5.7 inča 18:9 “HD+” LCD (Redmi 5), 5.99 inča 18:9 “Full HD+” f(Redmi 5 Plus)

Radna memorija: 2 ili 3GB RAM (Redmi 5), 3 ili 4GB (Redmi 5 Plus)

Interna memorija: 16 ili 32GB (Redmi 5), 32GB ili 64GB (Redmi 5 Plus)

Baterija: 3300mAh (Redmi 5), 4000mAh (Redmi 5 Plus)

Početna cena za Xiaomi Redmi 5 je oko 100 evra za osnovni model, dok Redmi 5 Plus startuje od oko 130 evra. Za ovu cenu dobija se Snapdragon 625 procesor, velika baterija i 18:9 ekran, što je prosto nezamislivo za ovu cenu. Ovo su definitivno veoma modeli koji nude mnogo hardvera za nisku cenu.

Ipak, treba imati na umu da su ovo cene za kinesko tržište sa softverom koji praktično ignoriše Google servise. Dok ne vidimo telefon i operativni sistem nećemo znati da li se i ta niska cena isplati. Telefoni će biti dostupni u prodaji 12. decembra, a još uvek se ne znaju datumi za ostatak sveta. Ako se cena ne bude preterano menjala, Xiaomi može da očekuje odličnu prodaju Redmi 5 i Redmi 5 Plus modela.

