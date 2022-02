Novo ažuriranja Instagrama menja način obaveštavanja o reakcijama na priču

Novo ažuriranje Instagrama je izbacilo slanje DM kao reakcije na priču.

Direktne poruke kao reakcija

Korisnici sa novim ažuriranjem mogu da reaguju na nečiju priču, a da mu pri tome ne šalju DM. Nova funkcija se naziva „Sviđa mi se privatna priča“. Kroz novu funkciju se sasvim menja način komunikacije sa pričama drugih ljudi.

Novi sistem reagovanja na priču će raditi na sasvim drugačiji način. Do sada kada smo reagovali na nečiju priču, korisnik je od nas dobijao DM. Dok novi interfejs pokazuje ikonu srca dok gledate samu priču. Ako ga dodirnete druga osoba dobija obaveštenje kao u slučaju novog komentara ili pratioca, a ne direktnu poruku kao što je to do sada bio slučaj.

Izvor: Zeenews

