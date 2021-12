Novo priznanje pokazuje da su Motorola telefoni najbezbedniji na svetu

Motorola je sa velikim ponosom objavila da su njeni telefoni, koje obezbeđuje ThinkShield for mobile platforma, dobili FIPS 140-2 sertifikaciju koju dodeljuje Nacionalni institut za standarde i tehnologiju SAD.

Najrigoroznija i najvrednija sertifikacija na svetu

U pitanju je najrigoroznija i najvrednija sertifikacija na svetu, koja ujedno na najbolji način odražava posvećenost kompanije Motorola da korisnicima isporučuje bezbednost koja je najbolja u klasi, produktivnost, lakoću korišćenja i servisne funkcije uz svoje telefone.

Enkripcija je ključna bezbednosna tehnologija za zaštitu osetljivih podataka, a FIPS 140-2 sertifikacija označava da je enkripcija Motorolinih uređaja u skladu sa specifičnim zahtevima koji su dizajnirani tako da štite operativni sistem, čuvaju aplikacije na uređaju od krekovanja, modifikovanja ili bilo kakvog drugog napada.

Kako bi dobili ovu sertifikaciju, Motorola uređaji su prošli kroz veoma detaljne testove trećih strana kako bi se pokazalo da izlaze u susret strogim bezbednosnim i enkripcionim standardima Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju.

Ovaj proces testiranja validirao je sve Motorola telefone sa Android 11 operativnim sistemom i Snapdragon mobilnim platformama.

„Veoma smo ponosni na ovo dostignuće Motorola proizvoda. Ono pokazuje da smo odlično pozicionirani kada je u pitanju pružanje bezbednosti korisnicima u svetu u kom broj mobilnih pretnji raste iz dana u dan. Uz ThinkShield for mobile, nudimo sveobuhvatna bezbednosna rešenja, od ugrađene zaštite do napredne AI detekcije pretnji“, izjavio je Sudhir Chadaga, Chief Strategy Officer u kompaniji Motorola.

Motorolina ThinkShield for mobile bezbednosna platforma nedavno je osvojila i „Mobile Security Solution Provider of The Year“ nagradu koju dodeljuje organizacija Mobile Breakthrough, vodeće nezavisno telo specijalizovano za istraživanje najkompetitivnijih sfera tehnologije kao što su sajber bezbednost i IoT.

Bezbednost se nalazi u samom srcu životnog ciklusa proizvoda u Motoroli. Uz ThinkShield for mobile, Motorola pruža 360° zaštite svojim poslovnim partnerima, počevši od ugrađene bezbednosti u lanac nabavke, dodajući hardver i čist OS u lanac poverenja, do napredne bezbednosti i lake upravljivosti zahvaljujući rešenjima kao što su Moto Threat Defense by Zimperium i moto OEM config.

Od svog nastanka, Motorola stremi smislenim inovacijama, a ova misija nastavlja se sa ThinkShield for mobile sigurnosnim rešenjem kako bi korisnicima pružila preko potrebnu bezbednost u svetu u kom mobilne pretnje vrebaju na svakom koraku.

