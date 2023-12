Novo slušanje muzike: Spotify testira AI plejliste

Spotify testira novu opciju, a u pitanju su plejliste koje AI generiše na osnovu tekstualnih uputstava. Neki je već zovu „Spotify ChatGPT”.

Funkcija je stigla samo do izabranih korisnika, a nalazi se u sekciji Your Library i može da se vidi kada se klikne na znak plus za kreiranje nove liste. Iz kompanije su potvrdili da se opcija testira, ali nisu objavili kada će stići do svih korisnika. To što se nešto testira ne znači da će zaista postati deo servisa.

AI se sve više meša muziku, pa plejliste koje se generišu ba osnovu tekstualnih opisa nisu nikoga iznenadile. Korisnicima se poručuje da će svoje ideje moći da pretvaraju u muzičke liste, a polje za unos opisa stvarno podseća na ChatGPT. Tu su i preporuke za uputstva, pa korisnici mogu da generišu liste za bolju koncentraciju, lepše raspoloženje, a mogu da istražuju i različite muzičke žanrove.

Stručnjaci kažu da bi nova AI funkcija mogla da posluži kao mamac za pretplatnike, ali i kao razlog za skuplje pakete. Tu su i druge slične funkcije – AI DJ se na platformi pojavio početkom 2023, pa bi i AI plejliste mogle lako da postanu stvarnost.

