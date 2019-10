Novo Windows 10 ažuriranje i problem plavog ekrana

Windows 10 korisnici su već navikli na konstantna upozorenja kada su nova ažuriranja u pitanju, a jedan od najproblematičnijih update-ova od kada se ova verzija operativnog sistema pojavila ponovo izaziva probleme.

Naime, KB4517389 ažuriranje, koje je odgovorno i za Start meni probleme, te probleme sa pretraživačima, sada na pogođene računare donosi i Blue Screen of Death (BSOD), plavi ekran koji predstavlja najveći strah mnogih vlasnika računara. Nije se došlo do zaključka šta izaziva najnoviji problem, ali je već poznato da ga uklanjanje KB4517389 update-a rešava: Control Panel > Programs > Programs and Features > Installed updates > KB4517389 > Uninstall.

Ažuriranje je već stiglo do nekoliko miliona korisnika, a onima do kojih još nije stiglo se preporučuje da ga odlože preko Show or Hide updates alatke, a zbog toga što su ažuriranja od septembra izazvala brojne probleme, te stigla i do plavog ekrana koji je najveća komplikacija do sada, iako ni ostali problemi nisu bili tek sitnice.

Izvor: Forbes