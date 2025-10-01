Novo Windows 11 ažuriranje je tu, evo šta donosi

Microsoft je objavio ažuriranje Windows 11 25H2, poznato i kao Windows 11 2025 Update.

Windows 11 25H2 je manji update, i deli istu platformsku verziju sa Windows 11 24H2, što znači da će obe verzije svakog meseca dobijati iste kumulativne ispravke, nove funkcije i bezbednosne zakrpe.

Windows 11 25H2 se na verziju 24H2 instalira putem takozvanog „enablement“ paketa (eKB), koji je manji od 200KB. Microsoft ovaj eKB opisuje kao paket ažuriranja koji omogućava prelazak na sledeću verziju Windows sistema, uz samo jedno restartovanje, čime se smanjuje vreme zastoja u radu računara.

Većina korisnika ipak neće videti ovaj update odmah, jer se postepeno uvodi korisnicima širom sveta. Ako ste još uvek na varijanti Windows 11 23H2, nećete dobiti eKB paket, već kompletno ažuriranje operativnog sistema, slično kao u slučaju prelaska na Windows 11 24H2.

Da biste odmah instalirali Windows 11 25H2, možete da preuzmete Installation Assistant, ili da sačekate 14. oktobar 2025, kada će biti dostupan preko Windows Server Update Services (WSUS).

Šta donosi Windows 11 25H2? Microsoft u blog postu navodi da dolazi sa poboljšanom detekcijom ranjivosti, i da uvodi „AI-assisted secure coding“ (bezbedno programiranje uz pomoć veštačke inteligencije), iako kompanija nije detaljno objasnila šta to tačno znači.

Za poslovne korisnike, Windows 11 2025 Update uvodi podršku za Wi-Fi 7 i opcionalnu funkciju koja omogućava uklanjanje određenih unapred instaliranih Microsoft Store aplikacija putem Group Policy-ja.

Windows 11 25H2 ne donosi nove funkcije ili značajne promene za krajnje korisnike, ali uklanja PowerShell 2.0 i komandnu liniju WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line).

Još jedna važna promena je i resetovanje ciklusa podrške. To znači da se za Enterprise i Education pakete dobija novi ciklus podrške u trajanju od 36 meseci, dok Pro, Pro Education i Pro for Workstation dobijaju podršku na 24 meseca. Za kućne korisnike, podrška za Windows 11 25H2 završava se u oktobru 2027.