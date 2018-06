Novosadski startap Content Insights dobio investiciju od 2 miliona evra

Novosadski startap, za uredničke alate, Content Insights dobio je prvu investiciju od South Central Venturesa u vrednosti od dva miliona evra. Pre dve godine u ovaj startap su uložili North Base Media i Nevega 1,1 milion evra. Kompanija će nastaviti da donosi jedinstvena rešenja za uredničke timove u svetu i iskoristiće investiciju za jačanje tima u Srbiji, poboljšavanje marketinga i podsticanje rasta, kako bi dostigla veću profitabilnost.

Kvalitet sadržaja je vruća tema u oglašivačkoj industriji i teško je odrediti šta funkcioniše, a šta ne bez univerzalnog primera. To je niša u kojoj je Content Insights došao na tržište sa Content Performance Indikatorom (CPI), sopstvenim algoritmom, koji nudi jasnu procenu uspešnosti sadržaja i povezuje je s određenim autorom, temom i delom. Predviđa se da će content marketing i oglašivačka industrija dostići vrednost od 319 milijardi dolara do 2019. godine. Zato će sposobnost procene da li neki sadržaj može da privuče odanu publiku igrati veliku ulogu u izdavaštvu, native oglašavanju, tržištu za zakup medija i preporuku sadržaja. Content Insights osnovan je u junu 2016. godine kada je tim lansirao alat za kvalitet sadržaja. Danas uredništva iz celog sveta koriste Content Insights kako bi bili efikasniji i produktivniji. Neki od klijenata su Ringier Axel Springer, Süddeutsche Zeitung, Diario Noticias, Clarin, South China Morning Post, Daily Mail Group, De Persgroep i mnogi drugi. Content Insights je 2017. za svoj alat dobio nagradu za inovaciju godine u uredništvu od strane FIPP Innovation World Report. To je samo jedna u nizu nagrada i priznanja od klijenata i industrije.

Content Insights je započeo kao “painkiller” ideja. CEO i osnivač Dejan Nikolić se susreo s uređivačkim problemom koji nije mogao da reši ni jednim alatom do tada dostupnim na tržištu, što ga je ponukalo da stvori Content Performance Indikatora. Trenutno, Content Insights broji 34 radnika u kancelarijama u Novom Sadu, Sofiji i Bostonu. Tim ima opsežno temeljno znanje o industriji i zapošljava neke od najvećih talenata u tech i data industriji, ali i novinarstvu i uredništvu. „Očekujemo da će uložena sredstva pomoći u povećanju prodaje i poboljšanju marketinga, naročito u proboju na američko tržište gde očekujemo najveći bum krajem godine. Iskustvo SCV partnera i njihova poznanstva imaće isti cilj i oduševljeni smo što možemo da radimo sa tako nadarenim i posvećenim partnerima. Content Insights je poznat po tome što investitora bira ne samo na osnovu investicije nego i onoga kako mogu da doprinesu našoj kompaniji. Do sada su naši investitori bili bivši urednici Wall Street Journala i The Washington Posta te COO Reuters-Thompsona“, izjavio je Dejan Nikolić, osnivač i CEO Content Insightsa.

„Uzbuđeni zbog saradnje i ulaganja u dalji rast Content Insightsa. Njihov tim je uspeo da stvori uspešnu kompaniju i jedinstven, tehnološki vrhunski proizvod, za koji verujemo da će revolucionalizovati način na koji novinari mere, nadgledaju i unovčuju sadržaj. Čak bih rekao da kompanija nudi crvenu pilulu u medijskoj industriji u kojoj se većina nas sve više oseća prezasićeno vestima, a opet nedovoljno informisano“, izjavio je Jan Kobler, Managing Partner u South Central Venturesu.

