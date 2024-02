NVIDIA alat RTX Remix konačno je dostupan kao besplatna otvorena beta verzija

Ako volite stare PC igre, ali biste želeli da imaju pristup modernim grafičkim elementima, NVIDIA vam je omogućila to.

Alat omogućava modderima dodavanje praćenja zraka i AI-povećanih tekstura starijim igrama

Kompanija je upravo objavila beta verziju svojeg dugo očekivanog alata RTX Remix. Ovaj softver je posebno dizajniran za moddere i može se koristiti za dodavanje praćenja zraka i AI-povećanih tekstura starijim igrama.

Remix je izgrađen na NVIDIA-ovoj Omniverse 3D platformi za saradnju na grafici i omogućava krajnje remasteriranje gotovo svake DirectX 8 ili 9 igre. Sastoji se od dve osnovne komponente. Postoji aplikacija za kreiranje novih svetlosnih scenarija i jedna za remasteriranje i dodavanje resursa u scenu. Kompanija tvrdi da se alat već može koristiti za potpuno remasteriranje igre od početka do kraja, iako je “samo” beta verzija.

U tu svrhu, softver je već dostupan za preuzimanje, a NVIDIA se nada da će modderi eksperimentisati s alatom i ostaviti povratne informacije, koje će biti uključene u buduće nadogradnje. Takođe, besplatan je, što je uvek lepo.

NVIDIA je objavila nekompletnu listu kompatibilnih igara, koja uključuje klasike poput Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 i Vampire: The Masquerade – Bloodlines, između ostalih. Ovaj softverski paket već je korišćen od strane NVIDIA-e za kreiranje Portal with RTX remaster, koji je besplatni DLC, i modderski napravljenog Portal: Prelude RTX. Orbifold Studios takođe koristi RTX Remix za razvoj Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, koji je zajednica koja pokreće remaster ikoničnog naslova.

Opet, ovo je besplatan alat, pa će biti zaista zabavno videti šta će modderska zajednica napraviti s njim.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet