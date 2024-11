NVIDIA će ograničiti vreme igranja na platformi GeForce Now

Velike promene se dešavaju na NVIDIA-inoj usluzi striminga GeForce Now. U blog postu objavljenom u četvrtak, kompanija je najavila uvođenje mesečnog ograničenja vremena za igranje. Počevši od 1. januara 2025. godine, novi pretplatnici GeForce Now-a moći će da igraju do 100 sati mesečno pre nego što budu morali da plate dodatno vreme. Oni koji se prijave pre 31. decembra 2024. neće imati ovo ograničenje sve do početka 2026. godine.

Promene u nivou pretplate i vremenskom ograničenju

NVIDIA je takođe promenila naziv Priority nivoa GeForce Now-a. Od danas, novi Performance nivo omogućava striming u 1440p, što je unapređenje u odnosu na prethodnih 1080p, uz podršku za ultrawide rezolucije i mogućnost čuvanja grafičkih postavki između sesija. Ako već plaćate za Priority uslugu, automatski ćete biti prebačeni na Performance nivo, a cena ostaje ista – 10 dolara mesečno.

Kompanija je za The Verge izjavila da će novo ograničenje vremena igranja omogućiti izbegavanje povećanja cena GeForce Now-a „u doglednoj budućnosti.“ NVIDIA navodi da bi 100 sati mesečno trebalo „udobno“ da pokrije potrebe 94 procenta korisnika, koji obično koriste servis manje od toga. Pretplatnici mogu preneti do 15 neiskorišćenih sati igranja u naredni mesec. Oni koji dostignu limit i žele da nastave igranje mogu platiti dodatnih 15 sati. Performance pretplatnici će za ovu nadogradnju izdvojiti 3 dolara, dok će Ultimate pretplatnici, koji igraju igre u 4K i 120 FPS, platiti 6 dolara.

Za sve koji žele da isprobaju GeForce Now, NVIDIA trenutno nudi 25 procenata popusta na dnevne propusnice za Performance i Ultimate nivoe. Još jednom, ako se prijavite pre kraja godine, vaše vreme igranja neće biti ograničeno do početka 2026.

