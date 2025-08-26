NVIDIA daje deo profita američkoj vladi da bi prodavala AI čipove Kini

Neobičan dogovor ide protiv saveta mnogih stručnjaka za nacionalnu bezbednost.

H20 AI GPU čipovi

Debata o tome da li proizvođači AI čipova treba da imaju dozvolu da svoje proizvode prodaju Kini, dobila je neočekivani preokret. Američka vlada je navodno dozvolila kompanijama NVIDIA i Advanced Micro Devices (AMD) da prodaju AI čipove Kini. Ipak uz jedan veliki uslov: 15 odsto od prihoda od te prodaje pripadaće vladi. Vest je prvi objavio Financial Times.

U julu je NVIDIA najavila da će američka vlada odobriti izvoz njihovih H20 AI GPU čipova. U aprilu je bila blokirana njihova prodaja. NVIDIA je ove specifične čipove, manje moćne od onih koje prodaju u SAD, razvila kao odgovor na restrikcije prodaje Kini. Prethodno su razvili A800 i H800 čipove za kinesko tržište, ali su i oni takođe zabranjeni.

Prošle nedelje NVIDIA i AMD su dobili izvozne dozvole za Kinu, nakon što su se dogovorili da američkoj vladi daju 15 odsto svojih profita. AMD će taj udeo davati od prodaje čipa MI308.

Postoji značajna debata o tome da li prodaja AI čipova Kini ugrožava nacionalnu bezbednost SAD. Krajem jula, 20 stručnjaka za nacionalnu bezbednost i bivših državnih zvaničnika, među kojima je i Matt Pottinger, bivši zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa, napisali su pismo sekretaru za trgovinu Howardu Lutnicku. Oni smatraju da je ovaj potez strateška greška koja ugrožava ekonomsku i vojnu prednost SAD u oblasti veštačke inteligencije. Brinu se da će to ograničiti broj čipova dostupnih u SAD i da će Kina te čipove koristiti u vojne svrhe, između ostalog.

NVIDIA se ne slaže sa tim, tvrdeći da će izvozne dozvole omogućiti konkurenciju sa kineskim kompanijama.

Izvor: Engadget



