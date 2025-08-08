Nvidia GeForce drajveri na Windows 10 do oktobra 2026.

Nvidia objavljuje novi GeForce Game Ready drajver koji proširuje podršku za Windows 10 uređaje, zajedno sa nekim igrama i G-Sync ekranima. Podrška za Windows 10 Game Ready drajver sada će biti dostupna za GeForce RTX grafičke kartice do oktobra 2026. godine, godinu dana nakon što Microsoft planira da prestane da podržava operativni sistem 14. oktobra 2025. godine.

Proširena podrška od strane Nvidije će osigurati da će korisnici nastaviti da dobijaju najnovije zero-day optimizacije za nove igre i aplikacije, dajući im malo prostora za manevrisanje pre ažuriranja na novi operativni sistem. Windows 10 je i dalje izuzetno popularan operativni sistem uprkos tome što je sada star deset godina, a Microsoft se mučio da prebaci potrošače na Windows 11 pre datuma penzionisanja svog prethodnika. Broj korisnika Windows 11 je premašio Windows 10 tek početkom ovog meseca, sada držeći 52 procenta Windows tržišta, u poređenju sa 44,59 procenata za Windows 10.

Starije Nvidia grafičke kartice takođe dobijaju pomoć. Nakon konačnog izdanja drajvera Game Ready u oktobru 2025. godine, Nvidia kaže da će GeForce kartice zasnovane na Maxwell, Pascal i Volta procesorima dobijati kvartalna bezbednosna ažuriranja do oktobra 2028. godine, što će dovesti doživotnu podršku do 11 godina. Međutim, vredi napomenuti da će ažuriranja podrške za Nvidia CUDA arhitekturu biti ukinuta za ove kartice u sledećem ažuriranju CUDA Toolkit-a.

Najnovije ažuriranje drajvera Game Ready će takođe proširiti podršku tako da uključuje 62 nova monitora koji su kompatibilni sa Nvidia G-Sync tehnologijom promenljive brzine osvežavanja i poboljšava performanse u Clair Obscur: Expedition 33 i Mafia: The Old Country kada potonja bude objavljena 8. avgusta. Ovo ažuriranje drajvera Game Ready možete preuzeti sa Nvidia veb stranice.

Izvor: TheVerge