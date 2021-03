Nvidia GTX 1060 GPU se vraća da bi rudario kriptovalute

Izgleda da se Nvidia GTX 1060 vraća na GPU kripto rudarenje, s tim što je Palit danas registrovao čitav niz novih P106 kartica kod Evroazijske komisije za ekonomiju.

Palit je registrovao gomilu novih P106 grafičkih kartica, manje pametnih verzija GTX 1060

Originalne Nvidia P106 kartice predstavljene su u jeku rudarenja, 2017. godine. One su bile dizajnirane za eksploataciju Etheriuma, koristeći isti GPU zasnovan na Pascalu koji je napajao izuzetno popularni GTX 1060 – GP106 GPU. Izgleda da Palit ima nameru da GP106 izvuče iz zaborava za još jedan, poslednji veliki posao. Originalne kartice Palit P106 imale su malo drugačije šifre proizvoda, s tim što su ove novoregistrovane verzije imale sličnu oznaku kao kartice GTX 16 serije.

Tokom poslednje velike pomame za rudarenjem kripto valuta, i AMD i Nvidia odgovorili su na tada neviđenu potražnju masovnim povećanjem proizvodnje GPU-a. Kada se situacija promenila, tržište je bilo preplavljeno polovnim karticama, što je značilo da niko nije želeo da kupi nove kartice, a to je opet dovelo do viška zaliha u skladištima širom sveta. To je bio jedan od glavnih razloga zašto je Nvidijinoj Turingovoj generaciji trebalo toliko vremena da izađe i zašto i danas možete kupiti AMD RX 570 grafičke kartice. Ali P106 GPU-ovi su bili efektivno manje pametne GTX 1060 kartice s isključenim izlazima, jer nisu bili dizajnirani za priključivanje na ekrane. To ih je učinilo beskorisnim za bilo šta drugo osim za rudarenje i nije im dalo nikakvu vrednost za preprodaju bez kripto-poslovanja kao stalnog posla.

Nvidia je i sama najavila da objavljuje specifične CMP kartice posebno za GPU rudarenje, kao način da se smanji pritisak na GeForce tržištu. Ipak, P106 GPU nisu loše Etherium rudarske kartice. Najniža od Nvidijinih CMP kartica koje pokreće Turing dolazi sa hashrate-om od 26MH/s, dok P106 ima hashrate od oko 24MH/s. Dakle, moguće je da je Palit podstaknut da očisti prašinu iz skladišta punog neprodatih P106 kartica i pokuša da iskoristi nedostatak na tržištu, gomilom jeftinih GPU-ova.

Izvor: Pcgamer

