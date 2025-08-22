Nvidia i globalna zamena DLSS

Nvidia aplikacija ove nedelje dobija poboljšanja zamenjivanja DLSS-a, više funkcija kontrolne table i izmene u Projektu G-Assist. Nvidia je postepeno poboljšavala svoju novu aplikaciju tokom proteklih 18 meseci od njenog objavljivanja i približava se potpunoj migraciji svih opcija stare kontrolne table.

Ovogodišnje ažuriranje Nvidia aplikacije će uključivati opcije anizotropnog filtriranja, anti-alijasinga i ambijentalne okluzije, što znači da nećete morati da prelazite na stariju Nvidia aplikaciju kontrolne table da biste poboljšali klasične igre. Alat za podešavanje za Nvidia Surround će takođe biti deo Nvidia aplikacije sada.

Takođe više nećete morati da konfigurišete funkcije zamenjivanja DLSS-a za svaku igru pojedinačno, jer Nvidia sada dodaje globalnu opciju. Možete podesiti svoje DLSS postavke u svim igrama koje podržavaju zamenjivanje, a Nvidia preklapajući ekran će takođe pokazati koja su DLSS podešavanja aktivna ako uključite ovu opciju.

Nvidia takođe donosi svoju novu funkciju Smooth Motion, koja je ranije bila ekskluzivna za RTX 50 seriju grafičkih kartica, svim vlasnicima RTX 40 serije. To je AI model zasnovan na drajverima koji omogućava glatkiji gejmplej za igre koje ne podržavaju DLSS Frame Generation. Smooth Motion se može primeniti na igre koje rade sa DLSS Super Resolution, u nativnoj rezoluciji ili čak naslove sa drugim tehnologijama skaliranja. Nvidia kaže da će obično udvostručiti „percipiranu brzinu kadrova“.

Ako ste ljubitelj Nvidia G-Assist AI asistenta, Nvidia menja AI model iza kulisa tako da će koristiti 40% manje memorije. Manji prostor neće uticati ni na performanse, jer je dizajniran da još brže reaguje na upite.

