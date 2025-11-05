NVIDIA i Uber udružuju snage za autonomna vozila

NVIDIA je sklopila partnerstvo sa Uberom s ciljem da opremi veći deo vozila ove kompanije infrastrukturom za autonomnu vožnju.

Saradnja je fokusirana na NVIDIA Drive AGX Hyperion 10 platformu – napredni sistem računara i senzora koji omogućava vozilima da postignu nivo 4 autonomije, kao i na prateći Drive softver. Planirano je da se Uberova globalna flota samovozećih vozila vremenom proširi na čak 100.000 jedinica, počevši od 2027. godine.

Učešće drugih proizvođača u razvoju autonomne tehnologije

Pored Ubera, u razvoju autonomnih vozila sa NVIDIA-om učestvuju i poznati brendovi kao što su Stellantis, Lucid i Mercedes-Benz, koji rade na modelima kompatibilnim sa L4 tehnologijom. Istovremeno, kompanije Aurora, Volvo Autonomous Solutions i Waabi fokusirane su na primenu Drive AGX Hyperion 10 sistema u kamionima za dugolinijski transport, čime se autonomna tehnologija širi i na sektor teretnog saobraćaja.

Izvor: Engadget