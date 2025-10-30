Nvidia je zvanično vredna 5 biliona dolara

Nvidia je postala prva kompanija na svetu vredna 5 biliona dolara. Akcije su skočile za čak 5 procenata na preko 211 dolara oko 9:30 ET u sredu ujutru, prema Blumbergu, što označava najnoviju prekretnicu za kompaniju koja je tek u julu dostigla granicu od 4 biliona dolara.

Akcije Nvidia su u porastu jer kompanija nastavlja da pravi talase u veštačkoj inteligenciji. Apple trenutno se nalazi iza Nvidia sa tržišnom kapitalizacijom od 4 biliona dolara, a slede ga Microsoft, matična kompanija Google Alfabet, Amazon i Meta. Nvidia je prešla granicu od 5 biliona dolara nakon što je objavila sporazum o kupovini akcija Nokia u vrednosti od milijardu dolara, zajedno sa partnerstvom koje će joj pomoći da razvije „AI native“ 5G-Advanced i 6G ćelijske mreže.

Akcije su nastavile da rastu nakon što je predsednik Donald Tramp u utorak rekao da planira da razgovara sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o moćnom Nvidijinom čipu za veštačku inteligenciju Blackwell, čiju kontrolu izvoza trenutno sprečava prodaju u zemlji.

Izvor: TheVerge