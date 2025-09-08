Nvidia nadogradnja RTX 5080 za GeForce Now – 10. septembra

Nvidia je prošlog meseca objavila da planira da nadogradi svoju uslugu za cloud gaming GeForce Now na RTX 5080 GPU-ove. Sada imamo datum za tu nadogradnju: 10. septembar. Nadogradnja će omogućiti pretplatnicima GeForce Now da iznajme ono što je u stvari RTX 5080 u oblaku, sa ogromnih 48 GB memorije i DLSS 4 podrškom.

Nvidia nadogradnja RTX 5080 za GeForce Now će uključivati podršku za 5K rezolucije pri 60fps i 120fps, ili 1440p pri 240fps i 1080p pri 360fps. Takođe ćete moći da omogućite punu podršku za praćenje zraka u igrama sa Neural Rendering i Multi Frame Generation, sve po istih 19,99 dolara mesečno za GeForce Now Ultimate.

Otkrivanje datuma nadogradnje za GeForce Now je deo nedeljnih najava za Nvidia GeForce Now, koje uključuju 17 igara koje će biti dodate u servis ovog meseca. Hollow Knight: Silksong stiže danas na GeForce Now, dok Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Jump Space, Endless Legend 2 i Cloverpit debituju na striming servisu kasnije ovog meseca.

„U sredu, 10. septembra, Nvidia Blackwell RTX stiže na GeForce Now“, kaže Nvidia. „Da bismo proslavili, najavljenja za GeForce Now sledeće nedelje biće objavljena dan ranije kako bi se uvela Blackwell era GeForce Now.“

Nvidia takođe vraća mogućnost instaliranja igara na GeForce Now bez čekanja da ih Nvidia formalno kurira. Ova nova funkcija „Install-to-Play“ će značajno poboljšati biblioteku GeForce Now.

Izvor: TheVerge