Nvidia napravila najmanji AI superkompjuter na svetu

Nvidia će ove nedelje početi sa prodajom svog personalnog AI superkompjutera – DGX Spark. Ovaj uređaj je dovoljno moćan da omogući korisnicima rad na sofisticiranim AI modelima, a dovoljno kompaktan da može da stane na radni sto.

Iz kompanije su saopštili da će Spark moći da se poruči putem sajta nvidia.com počev od srede, 15. oktobra, kao i kod odabranih partnera i prodavnica u SAD. Kada je Spark prvi put predstavljen početkom godine, obećana cena je bila 3.000 dolara, ali prema infografiku koji je Nvidia priložila u saopštenju za medije, DGX Spark će sada koštati 3.999 dolara. Većina proizvođača računara ima sopstvene prilagođene verzije, a Acerov model Veriton GN100, na primer, takođe će koštati 3.999 dolara.

Spark donosi performanse koje su ranije zahtevale pristup skupim i energetski zahtevnim data centrima. Ovaj uređaj bi mogao doprineti demokratizaciji veštačke inteligencije, a posebno bi mogao biti koristan istraživačima. Kada je Nvidia početkom godine prvi put najavila Spark (tada Digits), izvršni direktor Džensen Huang je rekao da „Postavljanjem AI superkompjutera na sto svakog naučnika, istraživača i studenta, omogućavamo da aktivno učestvuju u oblikovanju ere veštačke inteligencije”.

Kupci mogu da očekuju i niz drugih sličnih modela na tržištu, budući da je Nvidia saopštila da proizvođači mogu slobodno da prave svoje verzije. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo i MSI već predstavljaju svoje prilagođene verzije Spark-a, potvrdili su iz kompanije.

Nekima je narudžbina već stigla:

Spark dolazi sa Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip čipom, 128 GB objedinjene memorije i do 4 TB NVMe SSD skladišta. Iz Nvidie tvrde da uređaj može da isporuči jedan petaflop AI performansi – što znači milion milijardi izračunavanja u sekundi – i da može da obrađuje AI modele sa do 200 milijardi parametara. Spark je pritom dovoljno mali da se lako smesti na radni sto i koristi standardno napajanje iz utičnice. Nvidia ga naziva „najmanjim AI superkompjuterom na svetu”.

Ništa od ovoga nije bez razloga – Spark jeste skromnih dimenzija. Tu je i „krupniji brat” po imenu Station, ali za sada nije poznato kada (i da li) će se pojaviti na širem tržištu.