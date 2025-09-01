NVIDIA objavljuje novu generaciju Jetson AGX Thor-a

Direktor NVIDIA-e, Jensen Huang, istakao je da vidi robotiku kao najveću priliku kompanije izvan AI-ja, a danas je predstavljen ključni korak u tom pravcu – Jetson Thor, nova generacija njihovog sistema na modulu (SoM) za fizičku veštačku inteligenciju i robotiku.

Šta donosi Jetson Thor?

Jetson Thor je nasljednik uspešnog Jetson Orin modela i zasnovan je na Blackwell GPU arhitekturi. U poređenju sa prethodnikom nudi:

7,5 puta više AI compute snage

3,5 puta veću energetsku efikasnost

Ove performanse omogućavaju pokretanje generativnih AI modela, uključujući velike jezičke i vizuelne modele, kako bi roboti bolje razumeli i tumačili svet oko sebe.

Huang je poručio: „Napravili smo Jetson Thor za milione developera koji rade na robotskim sistemima koji stupaju u interakciju i sve više oblikuju fizički svet.“

Softverska i hardverska podrška

Jetson Thor je deo Jetson softverske platforme, koja je posebno razvijena za aplikacije u fizičkom AI-ju i robotici. Među korisnicima NVIDIA-inih Jetson čipova nalaze se Amazon, Meta, Agility Robotics i Boston Dynamics, što jasno pokazuje ciljnu grupu kojoj je ovaj proizvod namenjen.

Cena i dostupnost

Developer kit Jetson AGX Thor – 3.499 dolara

Jetson AGX Thor – Thor T5000 moduli za finalne robote – 2.999 dolara po modulu, uz minimalnu narudžbinu od 1.000 jedinica

Izvor: Engadget