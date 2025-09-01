NVIDIA objavljuje novu generaciju Jetson AGX Thor-a
Direktor NVIDIA-e, Jensen Huang, istakao je da vidi robotiku kao najveću priliku kompanije izvan AI-ja, a danas je predstavljen ključni korak u tom pravcu – Jetson Thor, nova generacija njihovog sistema na modulu (SoM) za fizičku veštačku inteligenciju i robotiku.
Šta donosi Jetson Thor?
Jetson Thor je nasljednik uspešnog Jetson Orin modela i zasnovan je na Blackwell GPU arhitekturi. U poređenju sa prethodnikom nudi:
- 7,5 puta više AI compute snage
- 3,5 puta veću energetsku efikasnost
Ove performanse omogućavaju pokretanje generativnih AI modela, uključujući velike jezičke i vizuelne modele, kako bi roboti bolje razumeli i tumačili svet oko sebe.
Huang je poručio: „Napravili smo Jetson Thor za milione developera koji rade na robotskim sistemima koji stupaju u interakciju i sve više oblikuju fizički svet.“
Softverska i hardverska podrška
Jetson Thor je deo Jetson softverske platforme, koja je posebno razvijena za aplikacije u fizičkom AI-ju i robotici. Među korisnicima NVIDIA-inih Jetson čipova nalaze se Amazon, Meta, Agility Robotics i Boston Dynamics, što jasno pokazuje ciljnu grupu kojoj je ovaj proizvod namenjen.
Cena i dostupnost
- Developer kit Jetson AGX Thor – 3.499 dolara
- Thor T5000 moduli za finalne robote – 2.999 dolara po modulu, uz minimalnu narudžbinu od 1.000 jedinica
Izvor: Engadget