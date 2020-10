Nvidia pravi superkompjuter

Novi Cambridge superkompjuter sadržaće 400 petaflopa AI performansi i 8 petaflopa Linpack performansi.

Superkompjuter će biti smešten u Kembridžu

Nvidia ga najavljuje kao najmoćniji superkompjuter u Velikoj Britaniji do danas. Očekuje se da bude online do kraja godine i zauzeće 29. mesto na najnovijoj listi najmoćnijih superkompjutera širom sveta. Uređaj će napajati 80 Nvidia DGX A100 sistema, koji su dizajnirani za izgradnju i pokretanje AI projekata u velikom obimu – u ovom slučaju, machine-learning aplikacije, dizajnirane posebno za unapređenje zdravstvenih istraživanja. Otkrivajući Cambridge-1 na Nvidia GPU Technology conference ranije ove nedelje, izvršni direktor kompanije Jensen Huang rekao je: „Da bi se rešili najhitniji svetski izazovi u zdravstvu, potrebni su izuzetno moćni računarski resursi. Superkompjuter Cambridge-1 poslužiće kao središte inovacija u Velikoj Britaniji i dalje će raditi na revolucionarnom radu koji obavljaju nacionalni istraživači u zdravstvenoj zaštiti i otkrivanju lekova.“ Istraživači će moći da koriste paket alata koji je razvila Nvidia pod nazivom Clara Discovery, koji sadrži pre-trained AI modele i frameworks koji su optimizovani za DGX sisteme. Koristeći podatke u rasponu od snimanja do radiologije kroz genomiku, Clara Discovery će pomoći istraživačima u razvoju aplikacija.

Farmaceutske kompanije AstraZeneca i GSK treba da počnu da koriste superračunar kada počne sa radom, kao i istraživači različitih institucija, uključujući londonski Medical Imaging i AI Center, koji ruku pod ruku sa NHS Trusts analizira ogromne količine kliničkih podataka na osnovu kojih pronalaze rešenja za pacijente, uz pomoć AI. Očekuje se da će dodatna računarska snaga koju omogućava Cambridge-1 smanjiti vreme dijagnoze za pacijente i omogućiti bolju identifikaciju odgovarajućeg lečenja i bolničkih intervencija.

Sebastien Ourselin, head of the school of biomedical engineering i imaging sciences na King’s College u Londonu, koji vodi AI centar, objasnio je da će ogroman obim memorije i snage koji pruža novi superkompjuter omogućiti istraživačima da reše probleme zasnovane na podacima koji ranije nisu mogli u potpunosti da budu analizirani. „Imamo ogromnu kolekciju podataka o pacijentima koji dolaze od radiologa, onkologa, krvnih testova, podataka o slikama i drugih biomarkera“, rekao je za ZDNet. “Da biste shvatili sve te podatke, trebaće vam ogromne količine memorije i velika računarska snaga. To je ono što će superkompjuter otvoriti – priliku za pokretanje onih aplikacija koje nikada ne bismo mogli da pokrenemo na standardnim računarima. Cambridge-1 ima snažan potencijal da izazove napredak u medicinskim istraživanjima. Ako imate pristup ogromnim količinama računarske snage, tada možete početi da se fokusirate na postavljanje pravog pitanja, umesto da se fokusirate na tehnička ograničenja“, rekao je Ourselin.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet