NVIDIA prestaje da proizvodi H20 AI čipove

Prema navodima više izvora, NVIDIA je zatražila od svojih dobavljača da obustave proizvodnju vezanu za H20 AI čipove namenjene kineskom tržištu. Kompanija Amkor Technology iz Arizone, koja se bavi naprednim pakovanjem čipova, i Samsung Electronics, koji obezbeđuje memoriju, dobili su instrukcije da zaustave rad. Slično tome, i Foxconn, zadužen za backend obradu čipova, prema Reuters-u, dobio je zahtev da pauzira.

Na upit CNBC-ja, NVIDIA je kratko odgovorila: „Konstantno upravljamo našim lancem snabdevanja kako bismo se prilagodili tržišnim uslovima.“

Političke i regulatorne prepreke

SAD su još u aprilu blokirale prodaju H20 čipova Kini zbog straha da bi mogli biti iskorišćeni za razvoj vojne AI tehnologije. Prodaja je ponovo dozvoljena u julu, nakon što je navodno dogovoren aranžman kojim NVIDIA dobija 15% od prodaje u Kini.

Ipak, kineski regulatori nisu dočekali H20 sa oduševljenjem. Najveće tehnološke kompanije u zemlji, uključujući ByteDance i Alibaba, dobile su uputstvo da obustave nove narudžbine, pozivajući se na bezbednosne rizike.

Čak je i Kineska uprava za sajber prostor razgovarala sa NVIDIOM o navodnom „backdoor-u“ u čipu, za koji se tvrdilo da bi mogao da se prati i kontroliše na daljinu. Generalni direktor NVIDIA-e, Jensen Huang, rekao je da je regulatorima jasno stavio do znanja da takav mehanizam ne postoji: „Nadam se da će naš odgovor biti dovoljan za kinesku vladu.“

Diplomatija i uvrede

Prema pisanju Financial Times-a, odbijanje Kine nije motivisano samo bezbednosnim pitanjima. Naime, kineske vlasti su navodno bile uvređene izjavama američkog sekretara za trgovinu Howarda Lutnicka, koji je, govoreći o dozvoljenim isporukama H20 čipova, izjavio: „Ne prodajemo im naše najbolje stvari, ni druge po redu, ni treće. Samo četvrte po redu. Želimo da kineski developeri postanu zavisni od američkog tehnološkog ekosistema.“

Šta sledi za NVIDIA-u?

H20 je trenutno najnapredniji AI čip koji NVIDIA sme da prodaje u Kini, ali kompanija već razvija novu generaciju. Prema Reuters-u, u pitanju je čip baziran na Blackwell arhitekturi, sposoban da pruži oko polovinu snage NVIDIA Blackwell Ultra GPU-ova.

Izvor: Engadget