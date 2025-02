Nvidia – RTX 5090 i RTX 5080 uskoro bez zaliha 

Nvidia u lansira svoje RTX 5090 i RTX 5080 grafičke kartice sledeće generacije i izgleda da će zalihe obe kartice biti niske. Nakon glasina o nedostatku RTX 5090 za prodavce i proizvođače kartica, Nvidia je sada priznala da veruje da „mogu doći do zaliha“.

„Očekujemo značajnu potražnju za GeForce RTX 5090 i 5080 i verujemo da bi moglo doći do nestašica zaliha“, kaže Tim Adams, Nvidia šef GeForce zajednice, u postu na forumu. „Nvidia i naši partneri svakodnevno isporučuju više zaliha u maloprodaju kako bi pomogli da GPU-ovi dođu u ruke gejmera.”

Neki prodavci i proizvođači sistema upozoravaju da neke RTX 5090 kartice neće biti dostupne do februara, sa mogućim kašnjenjima u narednim nedeljama ili mesecima. PowerGPU je prošle nedelje otkrio da je proizvođaču sistema „rečeno da očekuje da će tako biti prva tri meseca“.

Ljudi već navodno kampuju ispred nekih lokacija Microcentara u SAD u pripremi za niske zalihe, željni prvih RTX 5080 i RTX 5090 kartica. Nvidia lansira obe svoje vrhunske RTX 50-serije kartice u 9:00 ET 30. januara, i one će biti dostupne na mreži u prodavnicama kao što je Best Buy i u prodavcima kao što je Microcenter prvog dana.

