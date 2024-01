Nvidia RTX Remix beta donosi modernu grafiku u stare igre 

Nvidia RTX Remix alat je sada dostupan moderima da isprobaju. Alat za remastering igara, koji je trenutno u otvorenoj beta verziji, omogućava moderima da preinače starije igre pomoću alata za teksture koje pokreće AI, praćenja zraka i Nvidia DLSS 3.

Ovo je isti alat koji je korišćen da se Portalu da vizuelni podsticaj sa nadograđenim teksturama, modelima i poboljšanim osvetljenjem. To je takođe ono što zajednica modera koristi za remasterisanje Half-Life 2 sa nekim realističnim hedcrabs-om i mnogo boljim teksturama. Ali sada kada je dostupan svim moderima da probaju, trebalo bi da omogući još širi spektar nadograđenih igara.

Međutim, nije svaka klasična igra kompatibilna sa RTX Remix-om. Nvidia kaže da alat najbolje radi sa DirectX 8 i 9 igrama „sa fiksnim cevovodima funkcija“, uključujući Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed: Underground 2 i Vampire: The Maskuerade – Krvne loze. Potpuna lista kompatibilnih naslova dostupna je na veb lokaciji modDB-a.

Nvidia kaže da RTX Remix nudi aplikaciju koja omogućava moderima da kreiraju svetla i unose remasterisana sredstva u igru, zajedno sa runtime-om za „hvatanje klasičnih scena igre i ubacivanje remasterisanih sredstava nazad u igru tokom reprodukcije.

Jedna od osnovnih karakteristika je generativni AI alat koji koristi Tensor jezgra u GeForce RTX GPU-ima za analizu tekstura niske rezolucije i „generisanje fizički tačnih materijala“. Zatim povećava rezoluciju do četiri puta. Moderi takođe mogu da koriste fizički zasnovano renderovanje (PBR) tako da teksture mogu pravilno da „reaguju“ na osvetljenje praćeno zracima. Možete videti primer kako bi ovo moglo izgledati na slici koja je ugrađena iznad.

Pored toga, RTX Remix omogućava moderima da ugrade praćenje zraka, DLSS 3 i Nvidia Reflex (koji bi trebalo da smanji kašnjenje) za revidirano iskustvo igranja. Iako bi ovi alati trebalo da olakšaju moderima da remasteruju igre, Nvidia napominje da RTX Remix nije „rešenje sa jednim dugmetom“ za remastering, jer bi neke teksture mogle da ispadnu previše sjajne ili mat ako su sredstva za koju su pričvršćeni da nisu pravilno nadograđeni.

„Generativni alati za AI teksture mogu vam pomoći da počnete sa pretvaranjem starih tekstura u fizički tačne materijale“, kaže Nvidia. „Ali najimpresivniji RTX Remix projekti su puni sa ljubavlju ručno izrađenih visokokvalitetnih sredstava sa ogromnim poligonalnim brojem i realističnim materijalima. To znači da će verovatno trebati timovima modera – i malo vremena – da završe kompletne remastere igre.

Izvor: TheVerge

