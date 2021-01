Nvidia Shield TV podržava PS5 i Xbox Series X džojstike

NVIDIA-in Shield TV, moćni set-top box ove kompanije, sada može da se upari sa Xbox Series X i S džojsticima, kao i PlayStation 5 DualSense kontrolerom.

Shield TV postaje dobra platforma

Dugo očekivana funkcija stiže kao deo ažuriranja softvera Shield 8.2.2, koje takođe uključuje podršku za sisteme kućne automatizacije Control 4, kao i za streaming aplikacije Discovery+ i Noggin. Povezivanje kontrolera funkcioniše onako kako biste očekivali: Uključite Shield-ov Bluetooth način otkrivanja, a zatim pritisnite dugme za uparivanje na Xbox kontroleru ili DualSense-u.

Iznenađuje da je NVIDIA-i trebalo toliko vremena da doda podršku za ove nove gamepad-ove, s obzirom na to da oni već podržavaju uparivanje sa računarom. Ali to su sada svakako dobre vesti za svakoga ko ima jedan od sistema sledeće generacije, a takođe želi da učestvuje u NVIDIA-inoj usluzi strimovanja GeForce Now. Možda ćete imati više sreće igrajući Cyberpunk 2077 putem streaminga u oblaku od neispravne verzije koja je trenutno dostupna na konzolama. Pored uobičajenih ispravki grešaka, NVIDIA kaže da nadogradnja Shield-a dodaje i Android sigurnosnu zakrpu iz decembra 2020. godine, kao i bolju podršku za jačinu zvuka za daljinski upravljač Shield sa Denon prijemnicima.

