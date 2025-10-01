Nvidia tehnologija za animaciju glasa uz AI

Nvidia je objavila otvoreni kod za Audio2Face, svoj alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji generiše realistične animacije lica za 3D avatare — sve zasnovano na audio ulazu. Promena znači da programeri sada mogu da koriste alat i njegov osnovni okvir za kreiranje realističnih 3D likova za svoje igre i aplikacije.

Nvidijin Audio2Face radi analizirajući „akustične karakteristike“ glasa, omogućavajući mu da generiše podatke o animaciji koje mapira na izraze lica i pokrete usana 3D avatara. Kompanija napominje da programeri mogu da koriste alat za kreiranje 3D likova za unapred napisan sadržaj, kao i za prenose uživo.

Neki programeri su već koristili Audio2Face u ​​svojim igrama, uključujući Farm51, kreatora igre Chernobylite 2: Exclusion Zone, kao i programere igre Alien: Rogue Incursion Evolved Edition.

Pored otvorenog koda za Audio2Face modele i komplete za razvoj softvera, Nvidia stavlja na raspolaganje okvir za obuku alata, omogućavajući korisnicima da podešavaju njegove modele za različite slučajeve upotrebe.

Izvor: TheVerge