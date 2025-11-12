NVIDIA udružila snage sa Južnom Korejom i tehnološkim gigantima u razvoju AI infrastrukture

Kompanija NVIDIA je ostvarila strateško partnerstvo sa najvećim južnokorejskim korporacijama i samom državom, s ciljem da zajedno izgrade nacionalnu infrastrukturu za veštačku inteligenciju. Među ključnim partnerima nalaze se Samsung, Hyundai, SK Group, kao i vlada Južne Koreje, a svaka od strana koristi NVIDIA tehnologiju kako bi razvila sopstvene AI sisteme i unapredila industrijske procese.

Samsung gradi „AI fabriku“ sa 50.000 NVIDIA GPU-ova

Samsung pokreće ambiciozan projekat izgradnje AI fabrike koja će koristiti čak 50.000 NVIDIA Blackwell server GPU-ova i druge NVIDIA tehnologije. Cilj je razvoj AI-vođene proizvodnje poluprovodnika, koja će omogućiti pametnije procese, prediktivno održavanje i veću efikasnost u autonomnim pogonima.

NVIDIA će pomoći Samsungu da svoju litografsku platformu za proizvodnju čipova prilagodi radu sa GPU arhitekturom, što bi prema procenama trebalo da poveća performanse i do 20 puta.

Hyundai i SK Group razvijaju AI pogone i industrijski cloud

Hyundai će takođe koristiti 50.000 NVIDIA Blackwell GPU-ova za razvoj AI modela u oblasti autonomne vožnje i proizvodnje. Ova saradnja ima za cilj da unapredi sigurnost, automatizaciju i efikasnost u Hyundai fabrikama.

S druge strane, SK Group — konglomerat koji obuhvata SK Telecom i SK Hynix — planira da upotrebi identičan broj GPU jedinica za pokretanje industrijskog AI clouda. Novi centar bi trebalo da pokreće „sledeću generaciju memorijskih tehnologija, robotike, digitalnih tvinskih sistema i inteligentnih AI agenata“, navodi NVIDIA.

Kako prenosi Bloomberg, direktor NVIDIJe Jensen Huang, koji je boravio u Južnoj Koreji povodom Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Samita, nedavno je viđen u društvu Jay Y. Leeja iz Samsunga i Chung Euisuna iz Hyundaija.

Partnerstvo sa južnokorejskom vladom i razvoj suverene AI infrastrukture

Pored privatnih kompanija, NVIDIA sarađuje i sa vladom Južne Koreje na izgradnji suverene AI infrastrukture, odnosno sistema veštačke inteligencije pod kontrolom same države. Vlada planira da implementira 50.000 NVIDIA GPU-ova u novom Nacionalnom AI računsko-komputacionom centru, kao i u postrojenjima domaćih kompanija kao što su Kakao i Naver.

Ovim sporazumima Južna Koreja se pozicionira kao jedan od globalnih lidera u AI tehnologijama, a NVIDIA dodatno učvršćuje svoju ulogu kao osnovni tehnološki stub svetske AI industrije.

