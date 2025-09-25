NVIDIA ulaže do 100 milijardi dolara u OpenAI

NVIDIA će investirati do 100 milijardi dolara u OpenAI radi izgradnje 10 gigavata kapaciteta za veštačku inteligenciju u data centrima. Projekat će zahtevati milione NVIDIA GPU-ova kako bi pokrenuli sledeću generaciju OpenAI modela.

„Vera Rubin“

Prva faza planirana je za drugu polovinu 2026. godine. Biće zasnovana na novoj platformi „Vera Rubin“, koja prema rečima direktora Jensena Huanga donosi ogroman iskorak u odnosu na aktuelne Blackwell čipove.

Sam Altman, direktor OpenAI, izjavio je da će nova infrastruktura predstavljati osnovu buduće ekonomije. To će omogućiti nova AI dostignuća i masovnu upotrebu u biznisu i društvu.

Ovaj potez prati niz strateških ulaganja NVIDIA-e, uključujući pet milijardi dolara u Intel, kao i skoro milijardu dolara u licenciranje AI tehnologije od startup-a Enfabrica. OpenAI je u međuvremenu proširio saradnju i sa Microsoftom, Oracle-om i SoftBank-om u sklopu tzv. „Stargate Project“-a vrednog 500 milijardi dolara, kojim se u SAD planira masovna izgradnja AI infrastrukture.

Izvor: Engadget