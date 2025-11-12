Nvidia ulaže do milijardu dolara u Poolside

Poluprovodnički gigant Nvidia želi da uloži najmanje 500 miliona dolara, a do milijardu dolara, u Poolside, koji gradi modele veštačke inteligencije za razvoj softvera, prema izveštajima Blumberga, koji je naveo izvore. Ova investicija bi bila deo runde finansiranja od 2 milijarde dolara koju Poolside prikuplja po procenjenoj vrednosti od 12 milijardi dolara.

Nvidijina investicija bi mogla da poraste na milijardu dolara ako kompanija uspešno završi ostatak runde finansiranja, izvestio je Blumberg.

Ovo ne bi bila prva Nvidijina investicija u Poolside. Kompanija je prethodno podržala Poolside u svojoj rundi Serije B od 500 miliona dolara u oktobru 2024. godine.

Nvidia, već plodan investitor u startapove sa veštačkom inteligencijom, proširuje svoj portfolio kako bi uključila različite sektore. Na primer, Nvidia je u oktobru saopštila da istražuje investiciju od 500 miliona dolara u kompaniju za autonomna vozila Wayve sa sedištem u Velikoj Britaniji. Prošlog meseca, kompanija je kupila udeo od 5 milijardi dolara u Intelu sa planovima za buduću saradnju u oblasti čipova.

