NVIDIA ulazi u partnerstvo sa Uber-om za autonomnu vožnju

NVIDIA je sklopila partnerstvo sa Uber-om kako bi više vozila kompanije bilo opremljeno infrastrukturom za autonomnu vožnju.

Drive AGX Hyperion

Ugovor se odnosi na NVIDIA-inu platformu Drive AGX Hyperion 10 za autonomna vozila. Platforma kombinuje računarsku i senzorsku tehnologiju, čineći svako vozilo sposobnim za nivo 4 samovozeće funkcije, zajedno sa Drive softverom. Prema saopštenju, partnerstvo će omogućiti da autonomna vozila Uber-a vozila vremenom dostignu brojku od 100.000 vozila, počevši od 2027. godine.

Više poznatih automobilski brendova takođe sarađuje sa NVIDIA-om na razvoju stvarno autonomnih vozila. Stellantis, Lucid i Mercedes-Benz rade na modelima koji bi podržavali NVIDIA L4 tehnologiju, dok Aurora, Volvo Autonomous Solutions i Waabi rade na implementaciji Drive AGX Hyperion 10 u vozila koja prevoze teret na duže relacije.

Izvor: Engadget