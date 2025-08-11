Nvidija prestaje da podržava Windows 10

Windows 10 ostaje bez podrške u oktobru ove godine.

Windows 10 i dalje je popularan operativni sistem za igre. Iako se pojavio Windows 11 milion igrača i dalje igra u Windows 10.

Zvanična podrška Nvidije Windowsu 10 traje do oktobra ove godine. Postoji labava mogućnost da se podrška produži na još godinu dana ali to nije potvrđeno. To je svakako informacija koja može da uzdrma igrače.

Sva prethodna ukidanja Windows sistema dovele su do haosa. Neke kompanije su prestale da podržavaju operativni sistem, druge su produžile podršku godinu do dve a neke i dalje održavaju stare Windowse. Ipak za gejmere je glavna sila Nividija.

Kompanija planira da podrži Windows 10 sa Game Ready drajverima do oktbra 2026. godine. Grafičke kartice će nastaviti da rade i nakon oktobra 2026. godine ali Nvidia više neće objavljivati Game Ready drajvere. U tom slučaju se mogu pojavljivati kritična bezbednosna ažuriranja ali se više ne mogu očekivati nove funkcije.

Oktobar 2026. izgleda je krajnji mesec za ažuriranje softvera i drajvera. Neke kompanije su najavile da će nastaviti podršku i nakon ovog roka ali to će svakako biti manji broj. Čini se da je kritična linija Windows 10 oktobar naredne godine.

Izvor: ghacks.net