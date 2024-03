Nvidijin besplatni nivo GeForce Now usluge će prikazivati reklame dok čekate da igrate 

Nvidia-in potpuno besplatan, probni period za njen servis za igranje u oblaku GeForce Now uskoro će biti nešto manje povoljan – od srede, 28. februara, korisnici će početi da vide reklame.

Počevši od 28. februara, biće “do dve minute” video reklama

One su samo za besplatan nivo – ne Priority ili Ultimate – i čak i tada, čini se da neće prekidati vašu igru. “Besplatni korisnici će početi da vide do dve minute reklama dok čekaju u redu da započnu sesiju igranja”, piše portparolka Nvidie, Stephanie Ngo.

Trenutno, besplatan nivo često uključuje čekanje u redu da se oslobodi udaljeni računar pre svakog sata besplatne igre – sada, pretpostavljam da će tu biti i nekoliko reklama. Nvidia kaže da bi reklame trebalo da pomognu u plaćanju besplatnog nivoa usluge i da očekuje da će promena “smanjiti prosečno vreme čekanja za besplatne korisnike tokom vremena”.

Zamerka besplatnom nivou GeForce Now-a nikada nije bila u redovima, već u tome što je to daleko najmanje impresivna verzija kompanijine usluge i ne pokazuje za šta je cloud gaming zaista sposoban. Za to, zaista morate isprobati GeForce Now Ultimate, koji vam daje snagu RTX 4080 u oblaku, značajno smanjenu latenciju i sada podršku za G-Sync monitore. Ali trenutno još uvek košta 20 dolara mesečno, bez besplatnog probnog perioda.

Kompanija planira da pošalje mejlove svim korisnicima besplatnog nivoa, 27. februara, da ih obaveste o reklamama.

U oktobru, Nvidia je povećala cene GeForce Now-a u zemljama izvan SAD-a. Nvidia je rekla da su povećanja cena “usmerena na povećane operativne troškove” u zemljama gde su ih uveli. Mnoge striming usluge su imale povećanja cena i uveli su nivoe sa podrškom za reklame u poslednjih nekoliko meseci.

Izvor: Theverge

